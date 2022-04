Regresan a la Tierra tres astronautas chinos tras realizar la misión espacial más larga de ese país

La nave china Shenzhou-13 ha aterrizado este sábado en el desierto del Gobi tras completar sus operaciones en la estación espacial Tiangong, donde tres astronautas han permanecido 183 días en la misión tripulada más larga llevada a cabo por China hasta ahora.

Equipos de rescate acudieron de inmediato al punto de aterrizaje Dongfeng, en la región autónoma china de Mongolia Interior (norte), ha informado la agencia oficial de noticias Xinhua.

“Three Chinese astronauts, the second team sent to orbit for space station construction, have completed their six-month mission and returned to Earth safely on Saturday #Shenzhou13 https://t.co/lEZhnF7C63 pic.twitter.com/ovos14VsZO“