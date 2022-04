Un policía mata a un hombre de origen congoleño en Michigan en un nuevo caso de violencia policial

Un policía ha matado a un hombre de origen congoleño el pasado el 4 de abril en Grand Rapids, Michigan, en un nuevo caso de violencia policial en Estados Unidos. La víctima se llamaba Patrick Lyoya, un joven de 27 años, que murió tras recibir un tiro en la nuca tras ofrecer resistencia y forcejear con el agente en cuestión. Su muerte ha provocado movilizaciones en las calles de la ciudad.

Por el momento, no se ha revelado la identidad del policía implicado , pero se encuentra de baja remunerada mientras dure la investigación, según ha informado Asocciated Press (AP).

Todo indica a que el agente le detuvo en un control de tráfico porque la placa de la matrícula del vehículo en el que viajaba la víctima no se correspondía con el coche registrado. El oficial preguntó a Lyoya si hablaba inglés y le exigió su carné de conducir. Después, el joven intentó huir del policía , que le persiguió hasta llegar a un forcejeo entre ambos en un jardín de un domicilio aledaño.

Portar una matrícula que no se correspondía con el vehículo que conducía

Un hecho "muy lamentable", según el alcalde de la ciudad

El alcalde de la ciudad ha declarado que se trata de un hecho "muy lamentable y triste", mientras que el jefe de la policía de Grand Rapids, Eric Winstrom, ha pedido calma y que se espere a la investigación oficial independiente.

"No estoy dirigiendo la investigación. El vídeo es la información que tengo. Es la policía estatal la que está llevando a cabo la investigación completa, a la que no tengo acceso por conflicto de intereses", ha declarado. En esta línea, ha explicado que "no tomará una decisión política" ni llegará a una conclusión de derecho penal por el momento.