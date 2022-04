David Cronenberg, Arnaud Desplechin, James Gray y los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne competirán en la 75 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 17 al 28 de mayo, volviendo así a sus fechas habituales tras dos años de pandemia.

Cronenberg aspirará a la Palma de Oro con 'Crimes of the Future', Desplechin con 'Frère et soeur', los Dardenne con 'Tori et Lokita' y Gray con 'Armageddon Time', ha anunciado este jueves el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, en la presentación de la selección oficial.

En competición ha sido incluido también Hirokazu Kore-Eda con 'Broker', Claire Denis con 'Stars at noon', rodada en Centroamérica, y, entre otros, Valeria Bruni Tedeschi con 'Les amandiers', que pasaron el filtro de entre las más de 2.000 películas recibidas por los organizadores.

Cannes completará en los próximos días el listado, pero avanzó ya que en sus sesiones especiales, fuera de competición, el ucraniano Sergei Loznitsa vuelve a la Croisette con 'The natural history of destruction', de nuevo centrada en su país, y Ethan Cohen firma en solitario 'Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind', sobre el músico estadounidense.

En las sesiones de medianoche 'Brett Morgen' homenajeará a David Bowie en 'Moonage Daydream', donde habla de hasta qué punto el artista estaba interesado en el cine y fue pionero en sus videoclips, mientras que fuera de competición Cédric Jiménez relatará en 'Novembre' la investigación de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París.

George Miller estrenará 'Three thousand years of longing' y en Cannes Première, sección dedicada a habituales de Cannes para dar lugar a proyectos que no tienen cabida en competición, destacó el italiano Marco Bellocchio con 'Esterno Notte', sobre el secuestro y asesinato en 1978 del entonces líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, por parte de las Brigadas Rojas (BR).

Abrirá el certamen el francés Michel Hazanavicius con 'Z (comme Z)', una comedia de zombies que se presentará fuera de competición.