La juventud navarra, en el hogar familiar hasta los 23 años

El acceso a la vivienda es para gran parte de la juventud una de las mayores preocupaciones en 2022. Así lo afirma el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. En Navarra, solo el 13,8% de las personas jóvenes de entre 16 y 29 años viven emancipadas de sus familias. Una cifra que asciende hasta el 85% en la franja de entre 30 y 34 años, edad en la que ya se presupone un mayor nivel adquisitivo.

�� La precariedad laboral afecta más a las mujeres jóvenes, la perspectiva de género debe estar presente en las políticas de fomento de la emancipación juvenil. pic.twitter.com/v6vE0fB53i“ — Consejo Juventud España (@_CJE_) March 7, 2022

A pesar de todo, hay que remontarse hasta 1998 para encontrar datos tan bajos. A día de hoy, quienes buscan independizarse en solitario, invertirían de media hasta el 82% de su sueldo en alquiler. Las viviendas, además, no superarían de media los 30 metros cuadrados, algo que se convierte en otro inconveniente a la hora de encontrar casa. "La mayoría son casas viejas, descuidadas o muy pequeñas. Es algo que no sucede tanto en Pamplona, pero sí en otras ciudades", nos cuenta Laura, de 27 años, que vive con sus padres tras haberse marchado de casa con 20 para estudiar fuera. Ahora está en paro, lamenta, y con la situación actual, no se plantea buscar una alternativa.

“"De momento vivo con mis padres... y que dure"“

El empleo es otra de las cuestiones más presentes en la mente de la población joven. En la Comunidad foral el paro juvenil se sitúa en torno al 18%, siendo así la segunda comunidad con menor tasa de paro en este sector a nivel nacional. Los más jóvenes aseguran que el empleo es un eslabón clave para poder ahorrar y acceder así a la vivienda a posteriori. Sin embargo, no todo el mundo puede permitírselo. "De momento vivo con mis padres... y que dure", nos cuenta Pablo, de 20 años. Con la inflación disparada, los precios de la gasolina y otros productos, hay quien ni siquiera se ha planteado abandonar el hogar familiar. La media a la hora de hacerlo se sitúa en Navarra en torno a los 23 años.