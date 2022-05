Alexandre Jollien (Suiza,1975) nació con parálisis cerebral, pero eso no le ha impedido convertirse en un reputado escritor y filósofo, que ha vendido millones de libros y ofrece numerosas conferencias. Y este viernes 13 de mayo se estrena en España su primera película, Mentes maravillosas, que ha codirigido, coprotagonizado y coescrito junto al actor y director Bernard Campan (Tres hermanos... muy primos). Una cinta que se inspira en su propia vida y que se proyectó en la 25ª edición del Festival de Málaga, logrando la biznaga de plata Premio del público a la mejor película de la sección Premieres Internacionales. Se estrena en cines esete viernes, 13 de mayo.

Mentes maravillosas narra la historia de amistad entre Louis (Bernard), un soltero empedernido que dirige una funeraria, e Igor (Jollien) un filósofo aficionado que sufre una parálisis cerebral. Ambos tendrán que trasladar el cadáver de una anciana hasta su lugar de reposo y durante el viaje irán enfrentándose a los prejuicios de los demás en una emocionante búsqueda de la libertad.

Si la sinopsis os recuerda a la exitosa Intocable (Olivier Nakache y Eric Toledano, 2011), es porque esa mítica película les ha inspirado: “La idea para Mentes maravillosas se le ocurrió a Alexandre cuando vio Intocable –confiesa Bernard-. Fue cuando pensó que él también podía interpretar un papel en el cine. Intocable impactó a la gente de una forma muy profunda y nosotros esperamos conseguir una reacción similar en los espectadores”.

El personaje protagonista tiene mucho que ver con el propio Alexandre, como nos confiesa el filósofo: “Compartimos la minusvalía y el amor por la filosofía, pero Igor está desconectado de la sociedad, no tiene familia ni ningún tipo de interacciones sociales. Afortunadamente no es mi caso ¡al menos todavía!” (ríe).

¿Cómo nos enfrentamos a la muerte y a la discapacidad?

Ese viaje de los dos protagonistas, llevando al cadáver de una anciana hasta su lugar de reposo, es una excusa para hablar de la amistad: “El tema de la película es la exploración de la amistad y el viaje espiritual de ambos protagonistas -asegura Alexandre-. Y el personaje de Louis está inspirado en un amigo mío, que es funerario. Es un tipo tan alegre y luminoso que gracias a él me he reconciliado con la muerte. Y por eso he querido inspirarme en él para el protagonista”.

“La película es una comedia dramática, que era lo que nos planteamos desde el principio –confiesa Bernard-. Queríamos mezclar esas dos tonalidades”.

En la película vemos distintas reacciones de la gente ante la discapacidad, algo fundamental para Alexandre: “Todavía hay gente que reacciona con condescendencia o desdén ante la discapacidad. Es una cosa que me molesta mucho y creo que el cine puede ayudar a cambiar un poco las cosas. Porque las cosas que mostramos en la película son mucho más suaves de las que sufrimos los discapacitados en la realidad”.

En cuanto a cómo ha reflejado la discapacidad en la historia, Alexandre asegura: “Partimos de la mirada inicial de los demás hacía el protagonista y trabajamos para que lo acepten tal y como es”.

Bernard nos comenta cómo se conocieron y decidieron hacer la película juntos: “Descubrí a Alexandre a través de sus ensayos filosóficos y luego lo vi en un programa de televisión. Y decidí llamarlo para hablar con él sobre nuestros caminos espirituales respectivos. Y surgió una amistad espontánea. El productor nos sugirió hacer una película juntos y hemos tardado diez años en acabarla”.