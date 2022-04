La campaña mundial de donación de fondos para los refugiados de Ucrania, 'Stand up for Ukraine' ("Levántate por Ucrania"), ha logrado recaudar un total de 10.100 millones de euros. El evento ha sido convocada por la organización no gubernamental Global Citizen, la Comisión Europea (CE) y el Gobierno canadiense.



"Hoy hemos recaudado 9.100 millones de euros para las personas que huyen de la invasión, dentro y fuera de Ucrania. Y llegarán más. Seguiremos prestando apoyo. Y una vez que las bombas hayan dejado de caer, ayudaremos al pueblo de Ucrania a reconstruir su país", ha anunciado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en Twitter.



A estos fondos recaudados en el marco de la iniciativa, la CE, junto con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) aportan otros mil millones. De las ayudas procedentes de la CE, 600 millones "se destinan a Ucrania, a las autoridades ucranianas y en parte a Naciones Unidas", y los otros 400 millones van a "los Estados en primera línea, que están haciendo un trabajo tan excelente y que ayudan a los refugiados que llegan", ha precisado Von der Leyen.

En el evento final de la campaña, celebrado en el Palazio Lazienki de Varsovia, tanto Von der Leyen y el presidente polaco, Andrzej Duda, presentes en el acto, como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que ha participado por videoconferencia, han expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano.