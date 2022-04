Stephen King, el rey del terror cinematográfico y televisivo

Stephen King (Portland, Maine,1947) es uno de los escritores más famosos de la historia, ha vendido millones de ejemplares de sus novelas y tiene el récord de Guinnes al autor con más libros adaptados al cine. Y es que su relación con el séptimo arte y con la pequeña pantalla ha sido fundamental para su exitosa carrera. Una relación que el periodista Juan Luis Sánchez (decine21) detalla en el libro Stephen King. Cine y series del rey del terror (Diábolo ediciones)

Y lo primero que preguntamos a Juan Luis es que cuál es el secreto de King para llevar 50 años de éxito ininterrumpido: “Que disfruta escribiendo e imaginando historias. Esto hace que disfrute cada día siguiendo un rígido plan de dedicar por la mañana unas horas a redactar nuevos trabajos, con música de rock duro, así que al final termina muchas novelas y relatos. Al producir bastante, algunos relatos son buenos, otros regulares, y otros malos, que también tiene, para qué lo vamos a negar”.

“Decía Juanjo Millás que existen dos tipos de autores, el escritor que no escribe y el escritor que escribe –continúa el periodista-. El primero es uno que no disfruta elaborando textos, sino que ansía la fama de los novelistas de éxito, y ganar dinero. El segundo lo pasa bien por el mero hecho de escribir. No cabe duda de que Stephen King pertenece a los segundos, está en su salsa dándole a la tecla. Y estoy convencido de que si no hubiera triunfado, pese a todo dedicaría su tiempo libre a escribir”.

Cartel de 'Carrie'

‘Carrie’ le sacó de la pobreza Cuando escribió Carrie, su primera novela, vivía casi en la pobreza. King no estaba convencido del libro e incluso llegó a tirarlo a la basura, de donde lo rescató su mujer. El resto es historia. La novela fue un éxito y aún más cuando un prometedor director la llevó al cine. “Un amigo le dijo a Brian de Palma que leyera Carrie –nos comenta Juan Luis-. Es un relato fascinante. Todo el que alguna vez se ha sentido marginado se identifica en cierta manera con una niña que acaba aniquilando a los acosadores de su instituto. Aunque no haya pensado en matarlos claro… ¿O sí? MMM, me voy del tema”. “El propio De Palma declara que le gustó mucho la novela –añade-, llamó a su agente para ver quién tenía los derechos para el cine y descubrió que muchos estudios lo estaban considerando, porque había tenido un éxito descomunal. Sin embargo, ¡nadie lo había comprado todavía! Hizo unas llamadas, y el productor Paul Monash se hizo con los derechos para él. Stephen King tenía 26 años, y le pagaron sólo 2.500 dólares, que era poco incluso para aquella época. Sin embargo, al final le trajo a cuenta, pues el éxito de su película disparó su popularidad”. 06.27 min Días de cine: 'Carrie'

El libro Preguntamos a Juan Luis cómo ha estructurado un libro tan complejo: “Antes de entrar en materia decidí repasar su biografía, pues por ejemplo, conociendo la adicción al alcohol y las drogas que sufrió, se entiende parte de su obra. Después pasamos a las primeras adaptaciones, Carrie, El misterio de Salem’s Lot y El resplandor, las numerosas películas para cine de los años siguientes, y después las series”. “He dedicado un capítulo completo a las adaptaciones de Stephen King fuera del fantaterror –añade-, pues tienen una enorme calidad, todo el mundo adora Cuenta conmigo y Cadena perpetua. El volumen concluye con las influencias de Stephen King en la cultura popular, pues sus libros han inspirado cómics y temas musicales de grupos de rock, y como no podía ser de otra manera, su caricatura ha aparecido en Los Simpson”. 03.36 min "IT es el monstruo definitivo porque puede convertirse en tu peor pesadilla, en tu peor miedo, y eso le hace muy poderoso". Así define el director Andy Muschietti a la criatura de Stephen King, que ha llevado por primera vez al cine (aunque todos recordamos la versión televisiva, de 1990, dirigida por Tommy Lee Wallace y protagonizada por Tim Curry). El director argentino y su hermana Bárbara Muschietti (productora de la película) han presentado la película en Madrid y RTVE.es ha hablado con ellos sobre esta cinta que viene precedida por excelentes críticas de la prensa estadounidense, que ya la ha colocado entre las mejores adaptaciones cinematográficas del escritor.

Imágenes que ya forman parte de nuestros terrores favoritos Pero por qué todo lo que escribe King acaba convertido en una película o serie. ¿Es fácil traducir su estilo a imágenes? Juan Luis contesta: “Desde su primera novela, Carrie, todo lo que ha escrito Stephen King es fácil de traducir en imágenes, por ser un creador muy visual. Con el paso del tiempo ha visto que vender los derechos se ha convertido en un filón, por lo que casi escribe guiones con apariencia de novela”. “Ya de por sí sus libros son ricos en imágenes -añade-, pero además han inspirado a grandes creadores para rodar secuencias inolvidables. Todos recordamos las de Stanley Kubrick en El resplandor, como las gemelas, y sobre todo Jack Nicholson enloquecido con un hacha, o Rob Reiner, con su enfermera del martillo en Misery, o Brian DePalma, con Carrie cubierta de sangre e irritada. Personalmente me quedo con el niño volando junto a la ventana para pedirle a su hermano que le abra la puerta en El misterio de Salem’s Lot". Página del libro 'Stephen King. Cine y series del rey del terror' (Diábolo ediciones)

Stephen King como actor y director Después de los cameos de Hitchcock y antes de los de Stan Lee, Stephen King también ha realizado numerosos cameos en las películas basadas en su obra. Nos lo cuenta Juan Luis: “Tras un breve cameo en Los caballeros de la moto, de George A. Romero, este mismo realizador le pidió que interpretara al protagonista de una de las historias de Creepshow (1982), titulada “La solitaria muerte de Jordy Verrill”. “Ciertamente –asegura Juan Luis-, tiene su encanto que aparezca como granjero que sufre los efectos de haber tocado un meteorito caído en su granja. Pero como hubiera tenido que ganarse la vida como actor se habría muerto de hambre. Es un intérprete muy limitado. Desde entonces ha hecho muchos cameos, pero en apariciones muy breves, como el dueño deltaller de bicicletas de It. Capítulo 2 (2019). Tiene su gracia su papel breve, pero más que un cameo, como motorista en Hijos de la anarquía.” “Ha llegado más lejos que Stan Lee, que se limitaba a breves pero casi siempre divertidas apariciones, en las adaptaciones al cine de sus personajes, y que Alfred Hitchcock, que se quedó en los cameos, y presentaciones de la serie Alfred Hitchcock Presenta. Pero pienso que en su caso, lo bueno, si breve, dos veces bueno” –asegura Juan Luis-. Además, Stephen King llegó a dirigir una película, Maximun overdrive (1986), que JuanLuis no nos recomienda: “Por desgracia, Stephen King ha demostrado ser peor como director que como actor. ¡Y ya es decir! Zapatero a tus zapatos. La rebelión de las máquinas es una película muy pobre y aburrida. Por suerte no ha repetido”. Stephen King en la película 'Creepshow'

Los mejores cineastas han adaptado sus relatos Prácticamente todo lo que escribe King se adapta al cine y la televisión. Y algunas de esas producciones han sido dirigidas por grandes cineastas. “Mal que le pese al propio Stephen King, porque no acabó bien con él, Stanley Kubrick hizo el film de terror más recordado, El resplandor, donde demuestra ser un genio del cine y que visualmente no ha habido nadie tan potente como él -asegura Juan Luis-. “También me quedo con Brian De Palma y David Cronenberg, que logró un buen trabajo con La zona muerta, pese a que quizás no sea de sus mejores largometrajes -continúa-. Si hubiera que citar sólo a uno, me quedaría con Frank Darabont, pues ha acertado más veces, pues Cadena perpetua, The Mist (La niebla) y La milla verde son grandes películas. En este grupo también me gustaría citar al argentino Andy Muschietti, por las dos partes de It”. 02.46 min Alexandre Aja, director de películas de terror como 'Las colinas tienen ojos' nos comenta su secuencia favorita que pertenece a 'El resplandor', de Stanley Kubrick It y La Torre oscura han sido las dos últimas superproducciones cinematográficas basadas en obras de King, con resultados muy diferentes. “Andy Muschietti era muy fan de Stephen King –asegura Juan Luis-. Se nota que disfruta con la adaptación de It, y que le tiene cariño al material original. Pese a ser argentino, ya tenía experiencia en Hollywood, pero en el género fantaterrorífico”. “Por el contrario, La torre oscura fue a parar al danés Nikolaj Arcel. Buen director, como lo demuestra con Un asunto real, un drama histórico, y genial guionista de thrilers, como Millennium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres o Los casos del Departamento Q. Pero esta historia de corte fantástico no le pegaba nada, y la productora no sabía muy bien qué hacer con la extensa saga literaria en la que se basa el film, así que al final les quedó una especie de introducción, bien rodada, con algún momento logrado, pero que no acaba de funcionar”. 07.17 min 'El resplandor' cumple 40 años

Las cinco mejores adaptaciones de Stephen King al cine Preguntamos a Juan Luis Sánchez cuáles cree que son las mejores adaptaciones de Stephen King al cine: “1. El resplandor. Pese a ser infiel a la novela, una auténtica obra de arte que impacta al espectador. Imposible de olvidar, con un Jack Nicholson que provoca pesadillas. 2. Cadena perpetua. Un sólido drama carcelario sobre la amistad, la libertad y la esperanza, con impresionantes trabajos de Tim Robbins y Morgan Freeman y momentos tan sólidos como las de la cerveza en el tejado. 3. Carrie. Muy importante para la historia del cine de terror, por su susto final, tantas veces imitado, y porque inaugura las adaptaciones de Stephen King, que se pueden considerar un subgénero en sí mismas 4. Misery. Porque casi no hace falta salir de una cabaña ni recurrir a más de dos actores para mantener en vilo al espectador. 5. It. Por su retrato nostálgico de la infancia, y terroríficas secuencias como la de la alcantarilla". 05.16 min Tras sorprender en 2013 con su ópera prima, "Mama", el argentino Andy Muschietti vuelve a Hollywood con una de las obras más célebres del rey del suspense Stephen King, "It", el payaso que comenzó a aterrar a los niños -y no tan niños- en 1986, después lo hizo en los 90 con una miniserie y, ahora, lo hará en la gran pantalla. El pueblo de Derry, en Maine, se sume en la conmoción en los años 80 con las extrañas desapariciones de niños, hasta que un grupo de chavales, conocido como "El club de los perdedores", decide investigar el misterio. Las pesquisas les llevarán a su peor pesadilla: un macabro payaso llamado Pennywise (Bill Skarsgard).