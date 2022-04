De Ayuso a la cuestión del Sáhara, pasando por el posible adelanto electoral en Andalucía y la bajada de impuestos. El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha repasado la actualidad durante su entrevista con el Telediario después de su reunión con el presidente del Gobierno en la Moncloa este jueves. Ambos líderes han considerado es encuentro "cordial" aunque poco fructífero.

Repasamos los ocho titulares que ha dejado durante la entrevista.

Núñez Feijóo ha mantenido este jueves su primera reunión con el presidente del Gobierno en la Moncloa como líder del Partido Popular. Aunque ambos líderes han considerado este encuentro "cordial", no ha sido muy "fructífero". Feijóo ha propuesto al Gobierno una bajada del IRPF de carácter temporal que no ha sido tenido en cuenta.

"Es muy decepcionante salir tras tres horas de reunión sin un acuerdo para las familias", ha señalado Feijóo durante su entrevista. "Nosotros le vamos a remitir al presidente Sánchez una rebaja explícita del IRPF", porque "con una inflación de casi el 10% las familias no llegan", ha insistido para recalcar que si el Ejecutivo quiere llegar a acuerdos "el Gobierno no puede seguir equivocándose en política económica".

Cuestionado sobre una posible foto con VOX después del pacto al que han llegado con la formación en Castilla y León, Feijóo ha señalado que "yo vengo aquí a intentar ensanchar mi partido". Ha recordado que en Galicia no ostentan ningún cargo ni tienen representación parlamentaria y ha hecho hincapié en que "mi objetivo no es mirar hacia otros partidos es ensanchar el mío".

5. Adelanto electoral en Andalucía: "Le doy mi palabra de que no lo sé”

Sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, Feijóo ha defendido la posición de Moreno Bonilla. "Ha mirado a su izquierda y a su derecha" en un intento por sacar el Gobierno adelante.

"Las elecciones creo que tocan en otoño, si son en junio o julio no me parece determinante. Pero si me pregutan cuando van a ser le doy mi palabra de honor de que no lo se", ha zanjado.