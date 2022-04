El asesinato de un niño de 11 años en la localidad valenciana de Sueca por violencia vicaria ha puesto de manifiesto que en España existen deficiencias en la comunicación judicial. Lo afirman diferentes juezas y expertas en derecho, tras conocerse este lunes que un juzgado de Valencia estableció la custodia compartida del menor al no haber sido informado de la condena por malos tratos que ya pesaba sobre el padre, presunto autor del crimen.

"Es un fallo flagrante que no puede volver a ocurrir", ha subrayado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, que ha reconocido la "falta de coordinación" entre el Juzgado de Violencia contra la Mujer y el Juzgado de Familia.

A día de hoy no existe un sistema informático que cruce datos y alerte de forma automática a un juez que tramita un divorcio cuando alguno de los miembros de la pareja ha presentado una denuncia o ha sido condenado por malos tratos y esto es algo que, según los expertos, conviene cambiar.

Aunque el menor de 11 años asesinado, hijo único, no estaba sometido a este régimen de visitas, tal y como han explicado sus familiares, fuentes judiciales afirman que la madre habría tenido pleno amparo legal en caso de haber decidido impedir que el padre pasara tiempo con el niño.

Sobre el hecho de que el padre y la madre ratificaran el convenio regulador tras la condena, Avilés explica que en un contexto de violencia de género hay una persona que está "sometiendo y controlando a otra" . Por tanto, no se puede apreciar una capacidad negociadora real a la mujer porque no tiene lo que se conoce como "igualdad de armas" respecto al agresor.

Sin conocer qué circunstancias concretas se habrán dado en este caso, esta magistrada explica: "Ocurre muchas veces que las mujeres intentan mantener esa relación con el agresor o son coaccionadas por parte de ellos, a pesar de las resoluciones judiciales (...) No podemos olvidar que las víctimas de violencia de género son especialmente vulnerables y que en un momento determinado muchas veces vuelven a volver en el ciclo de la violencia".

Esto último, dicen ambas expertas, es lo habitual, pero si ninguna de las partes comunica la existencia de un segundo procedimiento, como se ha visto en este caso, no hay ningún sistema informático que cruce datos y avise a un juez.

También Díaz considera que "sería fantástico" que se llevara a cabo una mejora que estableciera un sistema de alerta: " Que hubiera un cruce de datos sería lo óptimo y no lo tenemos a día de hoy ".

La presidenta del Observatorio urge a " tejer la red de protección más tupida posible para que esto no vuelva a ocurrir nunca más" y ha confiado en que cada vez sea mayor el número de niños que estén protegidos gracias a la aplicación de esta ley.

"Ha habido falta de coordinación. Por eso pedimos que la integración informática de estos casos se haga de manera inmediata y cuanto antes para evitar la desprotección de los niños, porque ese niño no tendría que cumplir un régimen de visitas ", ha lamentado Carmona en declaraciones a Efe.

"Tienen que saltar todas las alarmas, pero no saltan"

"A las mujeres que tienen la fuerza de ir a denunciar y que desgraciadamente son muy pocas (el 20 %) no se les puede exigir que hagan todo ellas. Los juzgados están para resolver los problemas y escuchar el argumento de que no hubo entendimiento entre los juzgados no se puede ni decir", ha afirmado.

Esta jurista cree que se debe acabar con esa "actitud pasiva" de algunos juzgados. "Tienen que saltar todas las alarmas, pero no saltan", ha lamentado.

Gonzalo ha criticado también la "resistencia" de algunos jueces a la hora de aplicar una ley "con la que no están de acuerdo" y ha alertado de que únicamente se están suspendiendo un 11,7 % de los regímenes de visita, mientras que se deniegan el 28,5 % de las órdenes de protección solicitadas, según los últimos datos del CGPJ.

Carmona cree, por su parte, que hay margen de mejora y que hay que seguir avanzando en la valoración del riesgo de los menores, además de insistir en la formación de jueces, fiscales y abogados el turno de oficio para que pidan medidas dirigidas a la protección de los menores.



La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado, por su parte, que seguirán trabajando para "llegar a tiempo" y "desplegar todos los mecanismos institucionales" para evitar nuevos casos.