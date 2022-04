David Arcay é un dos mellores pescadores deportivos de todo o mundo. Este veciño da Coruña foi catro veces campión do mundo de pesca con mosca e o ouro mundial máis novo da historia deste deporte. Compartimos con el unha mañá de pesca neste inicio da tempada fluvial que comeza con incerteza pola falta de precipitacións no inverno.

Tetracampión do mundo David percorreu o mundo pescando, de Nova Zelandia a Alaska, pasando pola Patagonia… pero un dos preferidos de David Arcay segue sendo o río Xallas, na Coruña. É o único río de Europa que desemboca directamente ao mar nunha fervenza, a famosa do Ézaro. Quedamos con el no couto sen morte Xallas-Beba. O caudal vai baixo e as aguas non están moi frías. Proba con mosca seca e aos tres lances, saca a primeira troita. E despois unha tras outra, que volven á auga. “Proba con mosca seca e aos tres lances, saca a primeira troita. E despois unha tras outra“ "Son máis ben pequenas, pero demostra que ten moitas troitas este río e demostra que realmente é un couto sen morte e que funciona", asegura Arcay. Co caudal tan baixo é máis difícil de lograr unha grande, “desas de corenta centímetros que tiran moito e son moi combativas”.

Con dous anos Con dous anos empezou a ir ao río con seus pais e súa irmá. Hai xusto dez, con 21, Arcay converteuse no primeiro español en gañar un mundial de pesca a mosca e no deportista máis novo da historia en logralo. Despois virían outros tres coa selección española. Leva seis anos consecutivos sen baixar do podio. “A pesca é un deporte non sempre xusto, é inxusto porque dependes de moitos factores externos“ O obxectivo é volver gañar o mundial de forma individual. "Pero é moi complicado, a pesca é un deporte non é sempre xusto, é máis ben inxusto porque dependes de moitos factores externos", lamenta o pescador coruñés. “O tema do patrocinio e as subvencións está bastante complicado. É un deporte que o practicamos moita xente, pero estamos un pouco esquecidos”.

Crea o propio material Para poder vivir da súa paixón, crea o seu propio material de pesca e véndeo por internet, a través da tenda online arcayfishing.com. Especializado na modalidade sen morte, que cada ano gaña terreo á tradicional. Por primeira vez Galicia supera esta tempada os mil kilómetros de río sen morte. Supoñen o 9% do total.



"Ten que ir cara a ese camiño nun futuro, sempre tamén preservando que poida haber sitios onde se poidan seguir collendo troitas para levar para a casa. Hai espazo para todos. Pero tamén hai que mirar moito polos que veñan atrás e se non coidamos agora os ríos, os que veñen atrás non van ter nada", sostén David Arcay, firme defensor da pesca sostible.