Tras estar 53 días informando de la guerra en Ucrania para RTVE , Óscar Mijallo ha regresado a España. Nos ha relatado cómo se encuentra psicológicamente después de haber vivido en primera línea el conflicto: "El apoyo del equipo siempre es fundamental. Te vas hablando, te vas contando. En mi caso pienso que ellos están peor que yo. Los que se quedan allí son ellos. Hay que denunciar los abusos y que los políticos ayuden a esa población civil, a los refugiados. Cuando llegas a casa ya puedes levantarte cuando quieras y ya no estoy preocupado de tener que cubrir un bombardeo. Es una situación extraña no levantarte con las sirenas", ha asegurado en La Hora de la 1.

Y precisamente, uno de esos apoyos fundamentales de los que habla es Miguel de la Fuente, un histórico cámara de TVE que le ha acompañado en Ucrania, pero también, en conflictos anteriores: "Miguel y yo lo hemos vivido con muchas discusiones, pero ya hemos trabajado en muchas guerras juntos y no nos queda más remedio que soportarnos. Es un equipo sensacional junto con Hugo Úbeda. La madre de Miguel sufrió un accidente antes de acabar la cobertura, se murió el día que nosotros estábamos volando para volver. Durante todos los días él en todo momento estuvo trabajando, al pie del cañón", ha recordado.

También, ha querido recordar alguno de los momentos más complicados vividos durante su cobertura: "Una de las situaciones más difíciles fue ver la sala de niños enfermos terminales. Necesitaban el oxígeno para poder vivir y esto provocaba que no pudieran bajar al búnker. [...] Ahora hay una 'rusofobia': ni los rusos son tan malos, ni en ocasiones los ucranianos tan buenos. Hay que contar los abusos de una parte y de otra".

"Siempre me ha gustado la información internacional"

Informar de una guerra, dice el enviado especial, es una cosa "que hace falta". Desde una edad muy temprana sintió un interés especial por la información del exterior: "Desde muy pequeño siempre me gustó mucho leer y me sentí muy atraído por la información internacional. Siempre me ha gustado y son experiencias muy vitales. Tengo ya dos novelas con esas historias que no caben en el telediario. Hay gente que tiene que vender a sus hijas para sobrevivir, dejar todo atrás, huir de las mafias. Pero no se puede ser un 'olvidador' de historias porque realmente tienen que ser contadas, escribo y me gusta", ha explicado.

Además de sus dos novelas tiene otra en el horno a punto de publicarse, 'El beso de los océanos' y, además, está haciendo otra con algunos compañeros de varios medios de comunicación que también han estado en primera línea en este conflicto: "Es un proyecto en pañales, me pareció una labor titánica pero luego hablando con los compañeros decidimos hacerlo entre todos. Es un libro en el que la mayoría de periodistas españoles que estuvimos allí queremos participar cada uno contando sus historias. Queremos publicarlo y destinar los beneficios a algún tipo de organización humanitaria. Ahora hay que poner a todo el mundo de acuerdo, de momento me han dicho que sí. Lo primero es terminar 'El beso de los océanos', que es mi tercera novela. Pero este otro libro es bonito porque van a estar periodistas de distintos grupos y medios y todos quieren colaborar", ha relatado.

Para finalizar, Mijallo ha dejado abierta la posibilidad de volver a Ucrania, aunque sin querer afirmarlo del todo: "Seguro que esto se va a extender y habrá que regresar", ha concluido.