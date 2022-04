Tras la llegada de la primavera el pasado domingo 20 de marzo, en la madrugada de este domingo 27 de marzo se ha cambiado la hora para adaptarnos al nuevo horario de verano: a las 2:00 horas de la madrugada los relojes se han adelantado hasta las 3:00 horas, mientras que en las Islas Canarias a la 01:00 han sido las 2:00. Por lo tanto, ese día se ha dormido una hora menos y los días comenzarán a ser más largos.

Con este cambio de hora, todos los países miembros de la Unión Europea sin excepción cumplen con la Directiva Europea 2000/84/CE. El cambio es obligatorio y siempre se produce en las mismas fechas y horas en el conjunto de la UE, de modo que no existe la posibilidad de que un Estado miembro no aplique este cambio de hora.

¿Por qué se cambia la hora?

El primer cambio de hora se aplicó por primera vez con el objetivo de ahorrar energía y aprovechar más la luz solar. Alemania y Austria fueron los primeros países en hacerlo en Europa el 30 de abril de 1916. Sin embargo, hay antecedentes en Canadá, en el pueblo Port Arthur (Thunder Bay en la actualidad) que realizó este cambio en 1908 y, unos años más tarde, fueron imitados por otras localidades del país.

En España, hasta el año 1918 no hubo una primera norma publicada relacionada con el cambio horario estacional. Se trataba de un decreto en el que se indicaba que se adelantaba la hora oficial como medida para ahorrar carbón. A lo largo de los años, los relojes iban adaptándose pero no de una forma fija u ordenada. En ocasiones, la hora se cambiaba solo en algunas zonas del país, no se hacía con regularidad e, incluso, esta práctica llegó a abandonarse algunos años, como entre 1950 y 1973.

En 1974 llegó la crisis del petróleo y muchos países, España entre ellos, adoptaron de nuevo estos cambios horarios. Desde entonces, hemos continuado adelantando y atrasando nuestros relojes de manera ininterrumpida.