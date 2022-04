Bogotá instala un fito quilométrico do Camiño de Santiago

A sinalización dos camiños de Santiago exténdense por todo o mundo. Desde agora, tamén na capital de Colombia, a 3.200 metros de altura, nun dos puntos máis turísticos de Bogotá, o Cerro de Monserrate, lugar tamén de peregrinación no país colombiano.

“Cada vez me hago más viejo y es más difícil hacerlo, pero tengo toda la intencion de volver“

Gabriel acaba de chegar de México e peregrinou a Compostela dúas veces, polo que coñece ben os símbolos da frecha e a vieira, que non imaxinaba atopar agora naquel lugar de Colombia. Mirando para eles, evoca as súas viaxes no Camiño de Santiago. "Cada vez me hago más viejo y es más difícil hacerlo, pero tengo toda la intencion de volver".