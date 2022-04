El rostro de la periodista Marina Ovsyannikova ha dado la vuelta al mundo después de que interrumpiera este lunes uno de los informativos del 'Canal 1' de la televisión pública rusa con una pancarta contra la guerra de Ucrania y fuera detenida. Ahora "teme por su seguridad", aunque no se arrepiente de lo sucedido.

Así lo ha trasladado durante su entrevista con el 'Canal 1' tras haber sido puesta en libertad con una multa de 30.000 rublos (254 euros). "No me siento en absoluto como una heroína. Realmente lo que quiero es sentir que este sacrificio no ha sido en vano, y que la gente abra los ojos", ha indicado.

La activista no se arrepiente de haber llevado a cabo la protesta, sin embargo, reconoce su preocupación por lo que pueda pasar. "Creo en lo que hice, pero ahora entiendo la magnitud de los problemas a los que tendré que enfrentarme y, por supuesto, estoy muy preocupada por mi seguridad", ha admitido.



"Lo peor de todo es que cuando los ucranianos llaman a los rusos y los rusos a los ucranianos, siempre hay un conflicto porque los medios de comunicación y la propaganda nos han dividido y nos han puesto en lados opuestos de una barricada", ha sostendio Ovsyannikova.



La periodista de 43 años es de madre rusa y de padre ucraniano y ha manifestado que no está entre sus planes abandonar Rusia pese a su detención y la reacción del Kremlin que comparó esta acción con el comportamiento de un hooligan.

Poco después de estas declaraciones del Gobierno ruso, el primer ministro francés, Emmanuel Macron, puso en marcha la maquinaria diplomática para conseguir algún tipo de protección para Ovsyannikova y le ofreció asilo.

01.47 min Rusia pone en libertad a la periodista Marina Ovsiannikova que protestó contra la guerra en directo

Ahora, ya en libertad, Ovsyannikova, espera no tener que enfrentarse a cargos penales, aunque no tiene miedo. "Si tengo que ir a la cárcel por lo que creo iré, pero espero que sea el menor tiempo posible".