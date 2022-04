Muere un periodista estadounidense en un ataque ruso en las afueras de Kiev

El periodista estadounidense Brent Renaud ha muerto en Irpin, a las afueras de Kiev, donde las fuerzas ucranianas luchan contra las rusas, según ha informado el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov; y ha podido confirmar RTVE. Aunque en un primer momento estas mismas fuentes informaron de que el fallecido trabajaba para The New York Times, ya que portaba un carné de prensa expedido por el diario, el propio medio de comunicación estadounidense ha asegurado que no mantenía ningún tipo de relación profesional con él desde 2015.

"Aunque había contribuido para el Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba trabajando con ninguno de nuestros departamentos en Ucrania", explica el diario en un breve comunicado. El medio subraya que la información que ha circulado de que la víctima era un periodista del NYT proviene del hecho de que llevaba una "identificación de prensa del Times que le fue emitida para una cobertura hace muchos años".

The New York Times señala que está "profundamente entristecido por el fallecimiento de Brent Renaud", que describe como un "talentoso cineasta" que colaboró con el medio durante muchos años.

