La justicia de Rusia ha impuesto una multa a Marina Ovsiannikova, la periodista de una cadena de televisión afín al Kremlin que interrumpió un informativo para protestar contra la guerra en Ucrania. El tribunal de Moscú la ha declarado culpable de cometer una "infracción administrativa", sin pena de cárcel, por un vídeo publicado en Internet en el que denunciaba la entrada de tropas rusas en Ucrania.

Ovsiannikova, que ha sido puesta en libertad, deberá pagar 30.000 rublos (unos 250 euros al cambio actual), según un periodista de AFP presente en la vista. No obstante, todavía se enfrenta a cargos penales que podrían dar lugar a fuertes penas de prisión.

Tras la audiencia, ha asegurado que el interrogatorio con las autoridades rusas "duró catorce horas". "No se me permitió hablar con mis familiares, ni tuve acceso a asistencia jurídica y por eso me encontré en una situación muy difícil", ha denunciado la periodista, a la que Francia ha ofrecido "protección consular" y asilo.