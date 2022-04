La Federación Aragonesa de Solidaridad coordina la ayuda humanitaria con Ucrania

Desde que estalló la guerra en Ucrania abundan los gestos de generosidad tanto de empresas, como de instituciones y de particulares. Desde la Federación Aragonesa de la Solidaridad (FAS), que coordina los envíos de ayuda humanitaria, recuerdan que lo mejor colaborar económicamente.

Sergio es uno de los muchos aragoneses, que estos días, han decidido traer a España a refugiados ucranianos. En su furgoneta ha trasladado hasta Huesca a dos familias. Una es la de Eli, adolescente ucraniana, que ha pasado varios veranos de acogida en la ciudad oscense.

“Eli viene de acogida desde muy pequeña“

Ahora vuelve a nuestra comunidad huyendo de la guerra con su madre y su hermana mayor: “Eli viene de acogida desde muy pequeña”, dice Sergio. Ahora, “tiene 18 años y es mayor de edad hemos intentado que salieran del país toda la familia”.

“Estamos flipando porque nos ayudan tanto“

Eli, en español, confiesa que están “flipando” porque “nos están ayudando tanto… Estamos muy felices”, concluye con una sonrisa.

Los esfuerzos se centran en la acogida de refugiados y desde las oenegés advierten de que lo que más ayuda en estos momentos son las donaciones económicas. Isabel Funes, vicepresidenta de FAS, explica que han habilitado una campaña junto al Comité Autonómico de Emergencias de Aragón donde “un ciudadano o una administración puede ver cómo donar y qué entidades aragonesas estamos en Ucrania trabajando”.

En cuanto a las donaciones en especie advierten de que se haga por cauces oficiales para que no se colapsen las fronteras, ni para que ciertos productos, como los medicamentos, caigan en manos de mafias.

“Muchos fármacos no van a llegar porque no se dan las condiciones ni están certificados“

Funes asegura que “muchos fármacos no van a llegar porque no se están dando las condiciones y no están certificados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Incluso nos tenemos que poner en la situación de que podamos estar favoreciendo el mercado negro”, concluye Funes.

El Gobierno de Aragón ha recogido ya ochenta mil kilos de alimentos, ropa, material sanitario y medicinas que llegarán a Ucrania. Desde la embajada se encargarán de que los reciban las personas que luchan y sobreviven a una guerra.