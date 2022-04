El regulador de telecomunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, ha bloqueado Instagram en el país a petición de la Fiscalía General debido a la negativa de la red social de eliminar los llamamientos a la violencia contra los rusos, entre ellos los militares.

Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, ha anunciado este viernes que, de forma temporal por la guerra en Ucrania, permite a los usuarios saltarse sus normas de uso y enviar mensajes que normalmente estarían prohibidos como "muerte al invasor ruso".

"De acuerdo con la demanda de la Oficina del Fiscal General de Rusia, el acceso a la red social Instagram, propiedad de Meta Platforms, se restringirá en el territorio de la Federación Rusa. Se están difundiendo materiales informativos que contienen llamamientos a la violencia contra los ciudadanos de la Federación Rusa, incluidos los militares, en la red social Instagram", ha indicado el regulador, citado por las agencias rusas.

Roskomnadzor se ha referido al comunicado emitido este viernes por el portavoz de Meta, Andy Stone, y ha señalado que "la compañía ha levantado la prohibición en sus redes sociales para que los ciudadanos de varios países publiquen información que contenga llamadas a la violencia contra los ciudadanos de la Federación Rusa, incluidos los militares".

Una fuente citada por la agencia Interfax dijo que la petición de la Fiscalía de restringir las redes sociales de Meta no incluye a WhatsApp.

"WhatsApp messenger es un medio de comunicación, no se utiliza para publicaciones, por lo que el bloqueo no le concierne", ha indicado la fuente.