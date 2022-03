España pide vetar las iniciativas culturales con Rusia

El Ministerio de Cultura ha pedido suspender los proyectos e iniciativas culturales con Rusia, así como la cancelación de aquellas que se hubieran previsto y aún estuvieran pendientes de iniciarse, un anuncio que el ministerio de Miquel Iceta ha realizado en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La petición de Cultura se traslada ahora al tejado de las instituciones culturales autonómicas, municipales o privadas que tengan contratos con instituciones vinculadas con el estado ruso.

El Teatro Real de Madrid ya caneceló la semana pasada las actuaciones del Ballet Bolshoi, previstas para el próximo mes de mayo, ante el conflicto bélico desatado por Rusia en Ucrania, aunque su director Vladimir Urin, se había pronunciado públicamente a favor de Ucrania y en contra de la guerra.

Les Arts, en Valencia, mantenía hasta hoy la actuación del Ballet Ópera de Perm, una de las compañías con más tradición en Rusia, que representará La Bayadère, del jueves 16 al domingo 19 de junio.

El presidente del Barcelona Obertura Spring Festival (que programan conjuntamente el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana y L'Auditori de Barcelona), Ramon Agenjo expresó la semana pasada que la programación no sufrirá cambios: "No estamos hablando de selecciones nacionales de fútbol ni de orquestas, sino de personas para las que muchas veces no es fácil manifestarse contra la guerra porque viven en un país donde la libertad de expresión no está garantizada".