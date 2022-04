Balears demana a Madrid que assagi aquí la jornada laboral setmanal de quatre dies

Joan Mas "Collet", diputat de Més per Mallorca defensa ahir davant el Parlament Balear una proposició de llei que demana al Govern central que consideri les illes Balears un banc de proves on estudiar si la implantació de la setmana laboral es pot reduir a 32 hores repartides entre 4 dies.

L'objectiu és millorar la qualitat de vida dels treballadors en tot el sector privat i, per això, de moment es considera que l'estudi es pot fer en el sector turístic de les Balears, on l'economia està centrada en els serveis.

El Pi es va abstenir tot argumentant que no és ara el moment per plantejar aquesta qüestió en el context internacional marcat per les conseqüències de la pandèmia i de la guerra d'Ucraïna.

La iniciativa comptà amb el suport dels partits d'esquerra de la Cambra i del grup de Ciutadans però va ser criticada per PP i Vox, que hi votaren en contra per què creuen que les empreses no estan preparades per aquest canvi que diuen, posarà en risc la seva supervivència .

La PIMEM no ho veu viable

La proposta tampoc no agrada als empresaris. La PIMEM, apunta a les característiques de l'economia de les Balears, fortament estacional i centrada en els serveis, per oposar-s'hi. El seu president, Jordi Mora, afirma que no veu viable l'experiencia, que seria més factible, diu, en comunitats més industrialitzades: "Aquí l'activitat es redueix a uns pocs mesos, quan es fa feina de forma intensiva, i després a l'hivern d'una manera més relaxada. Això complica l'organització de les empreses.

A més els empresaris, durant la temporada no es poden permetre tancar un altre dia de la setmana. Per això, per la tipologia de les nostres empreses i de la nostra economia no ho veig viable". "A més, diu Mora, aquí la majoria dels negocis són microempreses. Amb aquest mida no tenen capacitat prou per fer els torns que aquesta reducció necessitaria", ha afegit.

La proposició no de llei que ha aprovat el Parlament no és més que una declaració d'intencions, com ha reconegut Joan Más, però significa, ha dit, una passa endavant en el canvi de model.