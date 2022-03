El chef José Andrés se dirige a la frontera polaca con Ucrania para ayudar a los refugiados: "¡De camino a unirme a World Central Kitchen, mis compañeros de equipo en uno de los lugares donde estamos alimentando a los refugiados! En este momento ya estamos con socios que alimentan miles de comidas en Polonia, Rumania e incluso dentro de Ucrania. Estaremos en cualquier país limítrofe con Ucrania", ha asegurado en Twitter.

“On my way to join @WCKitchen my teammates on one of the spots we are feeding refugees! Right now we are already with partners feeding thousands of meals in Poland, Romania and even inside Ukraine. We will be on any country bordering Ukraine …..#ChefsForUkraine pic.twitter.com/rM62IQlSTH“