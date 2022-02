La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los responsables de la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Fidere (filial del fondo de inversión Blackstone) durante la Alcaldía de Ana Botella al carecer de sustento probatorio "suficiente" la acusación ejercida tanto por los afectados como por el PSOE.

Así consta en una sentencia, en la que los magistrados exoneran al exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides de los delitos que les imputaban los afectados por la venta y el PSOE. Ya en junio de 2020 el Tribunal Supremo confirmó la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su Junta de Gobierno, tras ser revocada la sentencia que condenaba a Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en el año 2013.

Precisamente los vecinos afectados consideraban que se habían producido irregularidades en la transacción y que el cambio de propietario afectó a sus condiciones contractuales. No obstante, la sentencia concluye que "la temeridad o mala fe no se pueden identificar con el sostenimiento de una acusación que luego es considerada como no avalada por pruebas suficientes". Y, por tanto, declara que "no existe un perjuicio directo para los inquilinos de las viviendas que fueron vendidas, ya que continuaron con su situación legal en sus contratos de alquiler con Fidere".

Así, añade la Sala que lo que resulta decisivo es "si la acusación, sabiendo que su pretensión carecía de apoyo probatorio suficiente, ocultó de alguna forma esa realidad con la finalidad de que los órganos judiciales recibieran una impresión no correspondiente con ella, sometiendo a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada".