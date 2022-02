Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de miles de mensajes de condolencia destacando la prolífica trayectoria de la cantante, incluyendo a numerosos líderes políticos indios.

"Estoy angustiado más allá de las palabras. La amable y cariñosa Lata nos ha dejado. Ella deja un vacío en nuestra nación que no se puede llenar", lamentó en Twitter el primer ministro, Narendra Modi.

