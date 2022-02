Un cómic nos advierte sobre la "sexta extinción masiva" de las especies

En la historia del planeta Tierra ha habido cinco grandes extinciones masivas que acabaron con la mayoría de las especies y que fueron provocadas por grandes catástrofes como glaciaciones, la fragmentación de Pangea, el impacto de grandes meteoritos o la actividad volcánica. La quinta acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Los científicos aseguran que ahora vivimos la sexta gran extinción y que el principal responsable es el ser humano. Un grave problema del que nos advierte el estupendo cómic Extinciones. El crepúsculo de las especies (Garbuix Books), del biólogo y guionista Jean-Baptiste de Panafieu y el dibujante Alexandre Franc.

Jean-Baptiste nos comenta por qué ha querido crear este cómic, que está especialmente dirigido al público juvenil: "Llevo años escribiendo libros sobre animales, naturaleza y ecología. Y este tema en concreto es muy importante para mí. Para la mayoría de la gente es muy difícil entender las extinciones actuales como una extinción masiva, ya que afecta a muchos animales que nadie conoce. Por eso quería mostrar el conjunto del fenómeno, más allá de las emociones que nos despiertan los grandes animales como los elefantes o rinocerontes".

Pero... ¿Qué es exactamente esa sexta extinción y que responsabilidad tenemos los humanos? "La sexta extinción es el tema del libro, por lo que es difícil resumirlo en una sola frase -nos comenta el biólogo-. Las especies vivas están desapareciendo mucho más rápido de lo que solían hacerlo. La velocidad de la extinción masiva es similar a lo que ha sucedido algunas pocas veces en la historia de la tierra, por ejemplo cuando los dinosaurios desaparecieron. La diferencia es que ahora la humanidad es directamente responsable: destrucción de los ecosistemas, contaminación, caza y sobrepesca, especies invasoras y el cambio climático son los factores más importantes, y tenemos control sobre ellos".

"El planeta sobrevivirá, y la vida también, con un montón de especies nuevas -añade Jean-Baptiste-. Pero esto pasará dentro de unos cuantos millones de años. En las décadas futuras, podemos complicarnos mucho nuestra situación, sin insectos polinizadores, sin gusanos, etc. Sin embargo, somos una especie muy resistente y podemos adaptarnos a situaciones muy malas… ¡al menos algunos de nosotros!".

"Creo -añade Alexandre Franc-, que todos en la Tierra hemos oído hablar del cambio climático y de extinción masiva, y que mucha gente está de acuerdo en que se trata de un problema real. Nadie quiere que los elefantes desaparezcan (incluso los cazadores de marfil), pero muy poca gente se da cuenta de que todos tenemos que cambiar nuestra forma de vida…"

Por eso Franc añade que este tebeo debería hacernos reflexionar: "En el comic mencionamos una figura icónica: la diferencia de temperatura entre la edad de hielo (mamuts, hielo hasta media Europa…) y la de hoy es de solo 5 grados… Esto puede hacernos pensar en cómo podría cambiar nuestro mundo si la temperatura sigue subiendo…"

Una expedición al Ártico

Los protagonistas del cómic son dos periodistas, Emma y Luis, que se embarcan en un viaje por la isla de Heyerdahl, en el océano Ártico, junto a un equipo científico para estudiar el riesgo mortal que el calentamiento global hace recaer sobre la fauna y la flora.

"El cambio climático es un problema real para todas las sociedades humanas -nos explica Jean-Baptiste-. También cambiará el hábitat de muchas otras especies, algunas más capaces de adaptarse a estos cambios y otras no. Pero este no es el mayor problema para animales y plantas. La destrucción directa de su hábitat es mucho más peligrosa: deforestación, destrucción de manglares, humedales que se secan, etc. La contaminación con pesticidas o venenos químicos está amenazando a muchas especies, a través de la reducción de su fertilidad".

De hecho, aunque todos suframos por los elefantes o los rinocerontes, según Jean-Baptiste no son las especies más importantes para nuestra subsistencia. "Las especies más importantes para nosotros son, de hecho, grupos de especies: insectos polinizadores de frutas y vegetales, gusanos de tierra para la agricultura, pájaros e insectos que se comen las plagas… Estamos transformando también las condiciones de vida de los corales, esenciales para el crecimiento de muchos de los peces que comemos, y del plancton vegetal, que produce el oxígeno que necesitamos. También sabemos que la deforestación es un factor importante en las nuevas epidemias, como el COVID-19… ¡Pero es difícil decir la desaparición de qué especie sería la más dañina!"

Por cierto, no busquéis la isla de Heyerdahl en los mapas porque no existe. "La isla -nos cuenta Jean-Baptiste-, está inventada en homenaje a Thor Heyerdahl (un famoso aventurero y etnógrafo noruego en el que se basó la película Kom-Tiki). Sus libros me encantaban cuando era niño. El ártico es el lugar del mundo en el que el cambio climático es más evidente. Esta zona está sujeta a muchas contaminaciones, aunque no viva mucha gente allí. Las islas han sufrido especialmente la presencia de especies invasoras que amenazan su fauna y su flora. Por todas estas razones, es un buen lugar para explicar las extinciones. ¡Y adoro esos paisajes!".