Arnau Bataller, candidato al Goya por la banda sonora de 'Mediterráneo'

'Mediterráneo' es una de las películas del año. El relato fundacional del Open Arms tiene, además una banda sonora con sello valenciano. "La música tiene forma de ola: comienza suave, va creciendo y en el momento del clímax, estamos en la cresta de la ola". Así describe su obra Arnau Bataller. El compositor nació en Alzira hace 45 años y allí comenzó su andadura, antes de trasladarse a Los Ángeles para terminar sus estudios de composición en la especialidad de música de cine.

Su trayectoria contempla más de una veintena de películas ('Way Down, 'Vivir dos veces', 'A Perfect Day', 'Rec 4') pero también series ('Todos Mienten', 'Félix', 'Pulseras rojas') y otros trabajos audiovisuales. Ha trabajado con Jaume Balagueró, Cesc Gay, Fernando León de Aranoa o María Ripoll, entre otros, y se ha involucrado en géneros como el terror, el fantástico, la comedia romántica o el drama.

Ahora recibe su primera nominación a los Premios Goya con una partitura basada en sonidos, afirma, que nacen y mueren en la propia historia, en la propia narración. "Necesitábamos una música que se integrase muy bien en la película. El sonido del mar, del agua, del viento, del motor de una barcos, de gritos, etc. Y de esta manera conseguimos que la música fuera muy orgánica".

'Mediterráneo', de Marcel Barrena, es una de las candidatas a mejor película en los Goya 2022 que se celebran en Valencia MEDITERRÁNEO

La (buena) conexión con Marcel Barrena Arnau asegura que el director, Marcel Barrena, le dió mucha libertad creativa para poder trabajar y que la conexión entre ambos fue inmediata. "Desde el primer acercamieno me pareció un tema (el Open Arms) muy interesante", comenta Bataller. "La primera llamada fue curiosa, para ver si estábamos en el mismo punto de partida, y nos entendimos muy bien. Ha sido una relación muy buena, productiva e interesante". “Ha sido una relación muy buena, productiva e interesante“ A Bataller le gusta la cercanía con el director o directora en los proyectos en los que participa, iniciar una relación de confianza. "Me gusta que vengan al estudio, poder enseñarles el trabajo, ver cómo reaccionan y establecer un diálogo. Los directores controlan muchas partes de la producción de una película pero, en ocasiones, con la música se encuentran más cohibidos porque no siempre disponen de las herramientas adecuadas para transmitir sus ideas. Por ello, me gusta entender su manera de pensar y saber qué están buscando con la película para poder traducirlo a sonidos, a narrativa con la música". “Me gusta entender su manera de pensar (...) para poder traducirla a sonidos“ Esa conversación inicial con Barrena estableció un punto de partida muy claro. "Decidimos ser muy cuidadosos en la utilización de la música. No debía ser excesivamente dramática, no queríamos remarcar ni emociones ni elementos que nos despistasen de lo que realmente es importante para el espectador". Bataller asegura que la relación con el director, Marcel Barrera, ha sido muy productiva A. BATALLER

La relación de la música y los sonidos con la imagen La inspiración de Bataller llega desde muchos de los ámbitos de la película, sonidos pero también imágenes, como las caras y gestos de los inmigrantes. "He intentado integrarlo con un elemento que no aparece mucho: la voz, que no está diciendo ningún texto ni canta con energía, está más bien hablando, es una voz muy susurrada". “Hemos buscado que (la música) fuese una mezcla de sensaciones“ Bataller profudiza en el análisis de su partitura, en la que evita la relación directa de la música con una ubicación concreta. "Hemos buscado que tuviese la sonoridad de diversos lugares, que fuese una mezcla de sensaciones. De ahí que utilicemos el cuarteto, que tenemos más asociado a una cultura occidental. Algunos de los instrumentos, como el violín que interpreté yo mismo, lo transformo para que tenga una sonoridad más lejana, más exótica". Favoritos para los Goya 2022: no hay nominaciones para tanto buen cine Y añade que algunas de esas sonoridades provienen de la percusión y de otros instrumentos de viento. "Hay uno que es muy importante, un instrumento que ví utilizar a Xavi Lozano. Se trata de una valla, de las que emplea la Policía para separar. Lozano la usa como una flauta, con un sonido muy dulce y muy cálido pero que proviene de un elemento que sirve para separar. De ahí que conceptualmente me gustara mucho la idea, y la hemos incorporado también". “La electrónica ayuda a crear texturas y sonoridades muy ambientales“ Bataller, por último, señala un ingrediente más, la electrónica, "que ayuda a crear texturas y sonoridades muy ambientales y que hacen que la música esté mucho más integrada". La película 'Mediterráneo' acumula siete nominaciones a los Premios Goya de este año MEDITERRÁNEO

Tres compositores valencianos nominados Arnau Bataller es el tercer valenciano nominado a los Goya como compositor de bandas sonoras. Eugenio Mira, de Castalla, fue candidato por 'Verónica', de Paco Plaza, en 2018. Y Óscar Navarro, nacido en Novelda, lo fue en 2014 por 'La Mula'. "Una grabación de una banda sonora es como el clímax final de todo el proceso", afirma Navarro. "Son muchas horas en el estudio componiendo, en contacto con director y productores, y todo culmina musicalmente en esas sesiones de grabación, que es donde todo cobra vida". “Todo culmina en esas sesiones de grabación, es donde todo cobra vida“ El compositor alicantino, que ahora reside en Madrid, recuerda cómo se enteró de su nominación. "Ese día no era consciente de que se hacían públicas las nominaciones, era mi primera película y no tenía el punto de mira puesto en los Goya. Estaba reunido con otros proyectos y empezaron a entrarme un montón de llamadas y mensajes. Al salir, empecé a leer las felicitaciones, mi pareja Noelia que estaba fuera vino y me abrazó y tuve unos minutos de shock porque o me lo podía creer". Óscar Navarro fue nominado al Goya por 'La Mula' en 2014 O. NAVARRO