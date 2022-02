La hostelería se levanta contra el gobierno de Navarra

Si usted visita un bar o restaurante de Pamplona, o simplemente se limita a pasear por las calles de la capital, es muy posible que escuche la canción " matándome suavemente", que hizo famosa Roberta Flack.Es el lema que ha elegido ANAPEH, la Asociación Navarra de pequeñas empresas de hostelería, para llamar la atención de las instituciones forales, y hacerles llegar sus peticiones de ayuda a un sector que, afirman, esta seriamente tocado por las restricciones de horarios y aforos que sufren por la pandemia de COVID.

“Nosotros vamos a ayudar, pero nosotros también necesitamos ayudas porque si no matan nuestro negocio.“

La canción "matándome suavemente" sonará en las calles y locales de hostelería RTVE NAVARRA

La canción viaja por todos los puntos de la ciudad para que nadie pueda ser ajeno a su mensaje y a su llamamientos desesperado. Casi 20.000 personas viven de la hostelería en la Comunidad Foral.

“Hemos estado cerrados y hemos aguantado restricciones“

Aseguran que son los más perjudicados en estos dos años de pandemia, porque a la hora de establecer restricciones han sido los primeros afectados. Acusan al gobierno directamente y le recuerdan que sus actuaciones están teniendo consecuencias muy graves en muchos negocios.

“Hay gente que está buscando otro trabajo para salirse de la hostelería“

Algunos establecimientos cerraron con el confinamiento y ya no han vuelto a abrir sus puertas.Ahora nos aseguran que estas restricciones hacen inviable su futuro, sobre todo el de los locales más pequeños y el de aquellos que no pueden contar con terrazas en el exterior.Dependen de la barra y ahora no se puede consumir en barra, con lo que sus ingresos han caído en picado.

Por eso reclaman ayudas económicas, porque la situación no va a cambiar de momento, ya que las actuales restricciones se mantienen en principio hasta el 14 de febrero