El Govern recorrerà la indemnització milionària de Muleta

El Govern recorrerà la resolució del Tribunal Superior que el condemna a pagar una indemnització de 64 milions d'euros més interessos, devers noranta en total, per la suspensió de la urbanització de Muleta 2, a Sóller.

El portaveu del PP al Parlament, Antoni Costa, diu que la llei de protecció del territori d'Antich podria comportar indemnitzacions per valor de fins a 700 milions d'euros. Defensa que l'executiu de Bauzà va intentar negociar amb les promotores per evitar pagar. Per la Consellera de Presidència, Mercedes Garrido, la indemnització milionària és fruit d'aquest pacte que qualifica d'urbanisme a la carta.

El juliol de 2013 amb José Ramón Bauzà al capdavant de l'executiu, el Govern va arribar a un acord amb la societat de Kuhn. Es tornava a requalificar el terreny, a canvi de la retirada de la demanda . La construcció però no es va fer perquè l'ajuntament de Sóller, també governat pel PP, es va negar a modificar el pla urbanístic. El batle d'aleshores, el mateix que ara, Carlos Simarro, recordava avui que un informe en contra no els va permetre canviar el PGOU i que tiràs endavant la urbanització de Muleta.

Desclassificació del Govern Armengol

El 2016, amb Francina Armengol al Consolat de Mar, els terrenys de Muleta II van tornar a ser qualificats com a sol rústic protegit. La societat de Kuhn va reactivar aleshores la demanda. El TSJIB conclou que el govern ha incomplert l'acord transaccional que Bauzà va pactar amb la companyia.. És la indemnització més alta de la història de les Balears per qüestions urbanístiques, per damunt dels 86 milions d'euros per la urbanització aturada a Punta Pedrera, a Eivissa.