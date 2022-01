Los representantes de la plantilla de Alu Ibérica se han concentrado este miércoles ante la sede de la Junta General de Asturias para exigir a los grupos parlamentarios la reprobación del consejero de Industria, Enrique Fernández, que ha comparecido en un pleno extraordinario para hablar sobre la situación de la planta avilesina y sus trabajadores.

La protesta y la comparecencia se ha celebrado horas antes de que empiece el ERE de extinción del personal de la antigua Alcoa, según ha confirmado a los medios el presidente del Comité de Empresa, José Manuel Gómez de la Uz, señalando que durante la tarde de este miércoles está prevista una reunión con el administrador concursal para iniciar el procedimiento.

De la Uz espera que, al menos, los partidos de la oposición "le dejen claro a este consejero, y por lo tanto a la administración de Asturias, que no han hecho nada por nosotros en estos últimos meses; han sido los palmeros del Gobierno central", afirma.

"Hoy comienzan a despedir en un ERE de extinción que puede durar un mes o mes y medio ", ha remarcado, para añadir que "esa es la realidad" ya que "no hay mesas, no hay inversores ni nada que se le parezca", avisa.

El comité de empresa asegura que Barbón y Reyes Maroto les han engañado

Según José Manuel Gómez de la Uz, tanto el consejero como el presidente y la ministra, Reyes Maroto, afirmaron a la plantilla hace seis meses que había inversores ya en ese momento y entendían que "había que esperar al concurso de acreedores" para que alguno se hiciera cargo de la plantilla, pero "no ha sido así".

"Lo que hay son posibles compradores cuando nos retiren a todos y quede la carroña; y se hagan cargo de los trozos de las plantas o lo que les interese. No hay ningún inversor como tal para hacerse cargo de la plantilla y un proyecto tangible", ha lamentado.

Para De la Uz, el consejero no ha hecho "nada" y "no se ha enterado", bien sea "porque no ha querido o porque no sabe", por lo que ve necesaria su reprobación, añadiendo que "no puede estar en el cargo".