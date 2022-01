Al Cementiri d'Inca han trobat les restes del que sembla podria ser l'artiller Joan Mut, assassinat l'any 1936 durant la Guerra Civil. Després que les tasques de recerca començaren el passat 17 de gener, els investigadors han descobert elements que permeten aproximar-se a la seva identitat.

L'ADN confirmarà la identitat

“No hem trobat elements que ens permetin afirmar que aquest individu fou afusellat“

Segons Nicolau Escanilla, Director de la segona fase d'intervenció d'Inca, "ens encaixa l'edat, la posició del cos, ens encaixa la localització dins del cementiri, però el que no hem trobat han estat elements que ens permetin afirmar que aquest individu fou afusellat. No tenim restes de projectils ni tenim cap fractura perimortem a causa d'un afusellament o un tir de gràcia"

És per això que per tractar d'esbrinar-ho, els investigadors duran a terme una anàlisi antropològic dels ossos de l'individu així com una revisió dels arxius històrics. No serà, així i tot, fins a l'estudi genètic de l'ADN quan es podrà certificar que corresponen al republicà.

“No descartam descobrir més víctimes represaliades a Inca“

Així mateix, Nicolau afirma que no descarta descobrir més víctimes represaliades a Inca. "En cas que es confirmés que el primer és en Joan Mut, el segon, un cos al seu devora, és possible que es tractés de qualcú del que no tenim cap constància, però segueix el patró del primer: estava reaprofitant una tomba antiga, col·locat en una posició no ordinària, va tenir una mort no natural", assegura.