Tras cuatro semanas en cartelera, Spider-Man: No Way Home ya es la octava película más taquillera de la historia y, a pesar de los intentos de Sony, Marvel, Disney y los propios actores de conseguir un estreno sin filtraciones, desde que se estrenó el 16 de diciembre el tema es trending en redes y con él, sus spoilers.

Ante un estreno mundialmente esperado, las compañías deben hacer grandes esfuerzos a la hora de evitar pirateos informáticos, filtraciones de material gráfico y guiones, y publicaciones, intencionadas o no, que adelanten parte de la trama.

Es cierto que hay muchas personas a las que no les importan "comerse" spoilers, pero también hay muchas otras a las que la falta de sorpresa y las constantes revelaciones hacen que pierdan el interés en seguir la trama. Si bien el concepto es relativamente nuevo, los productores y la industria del cine lleva enfrentándose a ellos como mínimo desde Hitchcock.

En 1960, Alfred Hitchcock con Psicosis cambió el cine para siempre. No solo porque obligó a la audiencia a llegar a la hora de la película y no cuando quisieran - algo muy común en la época -, sino porque para proteger el giro narrativo, hizo que el público se diera cuenta de que "guardar el secreto" de la historia era imprescindible para que otras personas la disfrutaran.

Son muchas las producciones que se han sumado en los últimos meses a esta tendencia anti-spoiler. Así, series como La Casa de Papel han compartido vídeos en sus redes sociales para concienciar a la audiencia de que no revelaran el final de la serie.

No es lo mismo disfrutar de los giros de la historia que saber desde primera hora qué pasa, quién muere y quién se lía. Es por todo esto por lo que desde hace unos años se están tomando medidas contra las filtraciones .

Pero, ¿qué es un spoiler? Es una información que revela parte de la trama de una obra de ficción. Esta información no debería conocerse por anticipado, pues la obra está pensada para revelarla en el momento apropiado. Por tanto, un spoiler es aquella información que arruina el misterio en torno a un libro, una serie o una película.

El mundo se divide en dos tipos de personas: las que hacen spoiler y las que se los tragan , y si no eres del primer grupo, seguro que has visto tu serie favorita o aquella película que llevabas meses esperando destripada en más de una ocasión. Hoy en día, es uno de los fenómenos más odiados de Internet y, al mismo tiempo, una de las grandes luchas de la industria del cine.

Medidas en los rodajes

El set de rodaje es el corazón de una producción audiovisual, en él se da vida a los personajes y se desarrolla la trama que meses después disfrutamos en la pequeña y en la gran pantalla.

Sin embargo, muchas personas están expuestas todos los días a ese material inédito y la seguridad del mismo es prioritaria y cuando alguien quiere revelar la trama puede llegar a ser de lo más ocurrente: desde esconder un móvil para grabar, “olvidar” devolver una copia del guion y tener “chuletas” repletas de información hasta sobrevolar el set con drones.

Así, podríamos decir que las filtraciones vienen en ambos sentidos, tanto desde el público como desde el equipo de producción, y el denominador común siempre es el mismo: el factor humano. Para evitar caer en la tentación, los productores tienen que tener todo pensado.

Uno de los casos más conocidos es el de The Walking Dead y el final de su sexta temporada. Para mantener el secreto de la víctima de Negan se grabó la muerte de los once personajes que podrían ser ejecutados. Esta es una técnica que no suele usarse mucho, pero es la que mantiene mejor el suspense, ya que ni los actores ni el personal involucrado saben cómo acaba la trama.

Otro ejemplo más que curioso es que durante el rodaje de Star Wars: Episodio V - El imperio contraataca, solo dos personas sabían quien era el padre de Luke Skywalker: el director Irvin Kershner y el creador de la saga, George Lucas. David Prowse, quien estaba dando vida a Darth Vader, tenía en su guion una línea falsa y no lo supo hasta el momento de rodar la escena. En vez del archiconocido “Yo soy tu padre”, en el guion figuraba “Obi-Wan mató a tu padre”.

Algunos años más tarde, se filtraron imágenes recogidas por drones del rodaje del Episodio VII de la franquicia, entre ellas, la maqueta del Halcón Milenario. Ante esto, el estudio pensó en encargar un DroneShield para que hiciera saltar la alarma si se detecta un dron o helicóptero sobrevolando la zona. Sin embargo, no llegaron a implementarlo.