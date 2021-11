Netflix echa el cierre a una de sus ficciones más exitosas: La Casa de Papel. La serie, que tantas alegrías le ha dado a la plataforma a nivel global, llegará a su fin el próximo 3 de diciembre con el estreno de la segunda parte de la temporada 5. La noticia nos la acaba de dar Netflix que ha hecho público el tráiler de la segunda parte de su quinta temporada, la cual pondrá fin al famoso atraco. El avance ha hecho estallar un aluvión de comentarios en redes. Y es que la mayoría de los fans estaban esperando este lanzamiento como agua de mayo.

Tras una primera parte muy centrada en lo sentimental y las emociones, los seguidores acérrimos de la serie esperan que esta segunda tanda venga algo más cargada de adrenalina. Por lo que vemos en el tráiler, Berlín estará presente en esta parte 2 a modo de flashback. Algo que nos hace entender que sus actos pasados seguirán teniendo repercusiones en el presente.

A pesar de estar muerta, Tokio es la voz en off de este esperadísimo adelanto, en el que, para sorpresa de todos los seguidores, también aparece. "Hemos entrado aquí para cumplir una misión: acabar con este atraco. Y eso es lo que vamos a hacer", asegura Berlín (interpretado por Pedro Alonso). Aunque, conociendo las tramas de la serie, sabemos que no lo van a tener nada fácil.

“El mayor atraco del mundo llega a su fin. La última temporada de #LCDP5 se estrena el 3 de diciembre, solo en Netflix.



The world's greatest heist comes to an end. The final season of #MoneyHeist5 launches on December 3rd, only on Netflix. pic.twitter.com/dG5GLfhKHW“