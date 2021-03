El imperio de Juego de Tronos es imparable, ahora prepara su llegada a Broadway

George R.R. Martin, el escritor de "Juego de tronos", se está haciendo de oro. Y es que por si no tuviese suficiente con todas las temporadas y libros que ya han salido de la serie, cuatro días después de firmar un nuevo contrato con HBO por cinco años y unos 50 millones de dólares, según ha publicado The Hollywood Reporter, ahora sabemos que Martin ya está preparando una obra teatral para Broadway.

El responsable principal del universo de Game of Thrones trabajará junto al dramaturgo Duncan MacMillan y el director Dominic Cooke en este proyecto que tienen previsto estrenar en 2023. El objetivo del equipo es debutar producciones en la ciudad de Nueva York , el West End de Londres y Australia.

“George R.R. Martin firma acuerdo multimillonario con HBO para desarrollar más series de Game of Throneshttps://t.co/nzsGVasuzA#NoTurningBack https://t.co/IiuNlGOc77 pic.twitter.com/qaVDVxguJP“ — Atomix.vg (@atomix) March 29, 2021

La obra, todavía sin título, se desarrolla durante un momento crucial en la historia de Westeros, The Great Tourney at Harrenhal, un acontecimiento que tuvo lugar 16 años antes de los eventos de Game of Thrones. En la tradición de Westeros, el Gran Torneo se llevó a cabo durante 10 días y fue considerado el evento de competencia más grande en de su historia. Aún no se ha confirmado oficialmente ningún personaje para la obra, pero según los libros publicados anteriormente por Martin, entre los asistentes al evento se encontraban un joven y tímido Ned Stark, su rebelde hermana Lyanna, el arrogante adolescente Jaime Lannister, el poderoso Lord Robert Baratheon, el enamorado príncipe Rhaegar Targaryen, el apuesto príncipe Oberyn Martell y el noble caballero Ser Barristan Selmy, entre otros.

"La obra llevará al público por primera vez la historia detrás de un acontecimiento histórico que anteriormente estaba envuelto en misterio”, señala la descripción de la obra publicada por The Hollywood Reporter. “Lo hará con muchos de los personajes más icónicos y conocidos de la serie, la producción tendrá una historia centrada en el amor, la venganza, la locura y los peligros de tratar con profecías, mientras se revelan secretos y mentiras que solo habían sido insinuadas hasta ahora”, describen.

"Es un torneo a menudo mencionado durante Game of Thrones de HBO y en mis novelas. Ahora, por fin, podemos contar toda la historia sobre el escenario", dijo Martin en un comunicado.

“Se acuerdan los domingos de Game of Thrones????? Así ��“ — v i c k y (@Viccantera) March 29, 2021