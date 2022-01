Vincent Bevins: "EE.UU. logró su hegemonía con guerras, intervenciones y golpes"

El periodista estadounidense Vincent Bevins analiza el genocidio de un millón de personas en Indonesia en 1965 desde el punto de vista de la cruzada anticomunista lanzada por Estados Unidos durante la Guerra Fría. En Indonesia se acuñó el ‘método Yakarta’: la aniquilación física y la desaparición masiva de los oponentes de izquierdas como forma de aterrorizar a la población. Hablamos con él sobre este método, las consecuencias que ha tenido en la configuración del mundo actual, y la posibilidad de que esos crímenes se repitan.

PREGUNTA: ¿Qué es exactamente el método de Yakarta?

El método de Yakarta es el nombre que le doy al asesinato masivo intencional de civiles en la Guerra Fría, personas que eran de izquierdas, o que las acusaban de ser de izquierdas. El origen es el asesinato masivo respaldado por los EE.UU., en 1965, que se cobró la vida de aproximadamente un millón de personas inocentes en Indonesia. Esta operación fue un éxito tan terrible y trágico para las potencias occidentales en la Guerra Fría que otros movimientos de todo el mundo se inspiraron en ella y empezaron a utilizar la palabra Yakarta para denotar algo que podrían querer hacerte a ti y a tu familia, que es matarte por ser de izquierdas.

P.: ¿En qué otros países se aplicó este método?

V.: A lo largo de mi investigación, descubrí que, durante la Guerra Fría, en al menos 23 países se llevó a cabo el asesinato en masa intencionado de izquierdistas o acusados de serlo, normalmente para construir regímenes capitalistas autoritarios que debían ser aliados de Estados Unidos. El término ‘Yakarta’ terminó utilizándose para denotar lo que iban a hacer y lo que finalmente hicieron a los civiles de izquierda en el Sur global.

P.: ¿En un primer momento fue algo planeado? Es decir, ¿hubo una serie de personas que se sentaron y dijeron “vamos a actuar de esta manera en Indonesia”?

V.: En el caso del asesinato en masa del Partido Comunista de Indonesia en 1965 y de muchas personas acusadas de estar asociadas al PKI, no tengo pruebas de que se haya planificado de antemano. Es muy posible que algunos de los aspectos más importantes del asesinato en masa se hayan producido en el último momento o se hayan decidido de forma espontánea.

Creo que es muy posible que fuera una mezcla de ambas cosas, que algunas acciones se planearan y otras se improvisaran en el último momento. Pero luego, cuando se demostró que era increíblemente exitoso, cuando se demostró que, al hacer desaparecer a un gran número de personas, se podía realmente suprimir la disidencia en el país y se podían realmente sentar las bases para la construcción de un estado capitalista relativamente estable y autoritario, fue cuando muchas de las tácticas fueron exportadas a otros países. Y eso ocurrió con el pleno conocimiento y aprobación de importantes figuras en los gobiernos locales y del gobierno de Estados Unidos.

Los Estados Unidos no tienen realmente una larga historia como la de Gran Bretaña de tratar con los países de todo el mundo. No tenían un servicio de espionaje. No tenían una historia de imperio, por supuesto, retóricamente estaba comprometido con la oposición al Imperio. Así que lo que se ve en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial es la creación de la CIA, que comienza a intervenir en todo el resto del mundo en una forma que Sukarno, el primer presidente de Indonesia, llamaría neocolonial. Y lo que vemos al terminar la Guerra Fría es el mantenimiento en gran medida de un sistema en el que el primer mundo está muy por encima de todos los demás.

Etiquetados como inhumanos, destinados a la destrucción física o tal vez al exilio, lo que obtienes es un cierto tipo de capitalismo en el sur global que no permite la interacción natural entre las fuerzas políticas que se ven en Europa y los Estados Unidos. En esta parte del mundo, se ve una interacción entre la derecha, el centro y la izquierda, incluso la izquierda radical; también entre movimientos obreros y los empresarios. Eso no ocurre en el Sur global. La amenaza del ‘método Yakarta’ descartó e imposibilitó este tipo de interacción natural entre las fuerzas económicas y políticas y sociales.

Enseñanza para el futuro

P.: ¿Y crees que se corre el riesgo de pasar de este punto de discurso ideológico y de todo a uno real? Es decir, ¿de que se organicen represiones como las de Indonesia, Chile o Argentina?

V.: Lo que yo diría es que estamos en una época histórica diferente y que la hegemonía se ejerce de manera diferente desde la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Pero lo que también diría es que la gente que he conocido a lo largo de este libro, la gente que había vivido el terror en Chile, la gente que había sobrevivido a la masacre apoyada por Estados Unidos en Indonesia en 1965, casi toda la gente con la que he hablado me dijo que antes de que esto les ocurriera, creían que este era el tipo de cosas que ya no ocurrían.

Pensaban: "Sí, puede que en el pasado se produjeran masacres de gente como yo. Pero hemos progresado como civilización hasta el punto de que este tipo de cosas ya no ocurren. Esto es Chile. No tenemos el tipo de represión violenta que tienen en otros países. Estamos en los años 70, ese tipo de cosas se acabaron.” Así que yo diría lo siguiente: que no se crea que algo que ha sucedido en el pasado no puede volver a suceder porque esto es precisamente lo que permitió que ocurriera lo que muchos pensaban que era inconcebible.