El primer ministro italiano Mario Draghi no ha excluido su ascenso a la jefatura de Estado de Italia: "Soy un abuelo al servicio de las instituciones", ha declarado este miércoles.

Ha dejado entrever su disponibilidad a solo tres semanas de que el Parlamento empiece a buscar al nuevo presidente, una batalla política de consecuencias impredecibles.

"Mi destino personal no cuenta absolutamente nada, no tengo particulares aspiraciones de un tipo o de otro, soy un hombre, si quieren un abuelo, al servicio de las instituciones", ha sostenido en cierto modo críptico en la rueda de prensa de fin de año en Roma.

Draghi ha convocado a la prensa para responder durante unas dos horas a decenas de preguntas. Los temas fueron muchos, la pandemia, el Plan de Recuperación, Unión Europea o geopolítica, pero el interés auténtico se ha centrado en su futuro político.

A mediados de enero el Parlamento empezará a votar a un sucesor del actual jefe de Estado, Sergio Mattarella, y el prestigioso expresidente del Banco Central Europeo es el mejor posicionado para ascender al Palacio del Quirinal por gozar del aprecio de todos.

De hecho, Mattarella lo tuvo claro cuando en febrero tuvo que solucionar la enésima caída del Gobierno, encargándole formar uno nuevo para gestionar la crisis sanitaria apoyado por todo el hemiciclo excepto por los ultras de Hermanos de Italia.

Draghi ha rechazado contestar preguntas sobre el tema: "No es que no me guste, es que no tengo respuestas", ha alegado con una cuando una periodista se ha quejado de que no entrara en vaticinios de futuro.