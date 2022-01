Subimos ao primeiro AVE comercial que comunica Ourense con Madrid tralas viaxes de proba e a inauguración de onte.

Primeira experiencia

“Se nota sobre todo la velocidad en los oídos“

Preguntámoslles a algúns como é a súa primeira viaxe. Unha muller di que vai moi cómoda e que "se nota sobre todo la velocidad en los oídos".

“Ourense, que non tiña nada, que non tiña praia, esto venlle fenomenal, polo menos ten algo“

Outra alégrase de que "Ourense, que non tiña nada, esto venlle fenomenal, que non tiña praia, polo menos ten algo".

Tamén viaxa un ferroviario que "quería participar neste día histórico" e un de Lugo que se queixa das malas comunicacións coa cidade das murallas. "Os de Lugo temos que elixir para chegar a Ourense entre un tren do século XVIII ou unha estrada do XIX, pero o que é o AVE, espectacular".