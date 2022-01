Vuelve una de las fiestas más esperadas para los amantes de la música electrónica, Oro Viejo, este año bajo el subtítulo "Un cuento de Navidad". Un evento que se celebra este viernes por la tarde y que contará con 10.000 asistentes repartidos entre las gradas y la pista del WiZink Center, en Madrid.

Dos años han tenido que esperar sus seguidores para poder reunirse de nuevo y rememorar las canciones que marcaron a varias generaciones. La cita contará con los míticos temas del DJ como: "Pray", "The Night", "In My Eyes" o "Castles In The Sky" y con diez invitados que le acompañarán sobre el escenario desde las seis de la tarde hasta alcanzar la medianoche.

Un horario que "no viene bien a todos" Una celebración que ya se hacía en época prepandémica pero que se ha tenido que adaptar a la nueva realidad. Una de las medidas que más ha costado aceptar a los asistentes ha sido el horario vespertino: "Las críticas han venido en parte por el tema del horario. La gente está acostumbrada a que sea en horario nocturno. Este horario no les venía bien del todo", ha explicado DJ Nano.



Una fiesta con medidas de seguridad anticovid Desde el WiZink Center el usuario puede acceder a la información necesaria sobre las medidas de seguridad impuestas para evitar contagios por coronavirus. Cristina Kellet, una de las asistentes al evento, ha relatado a La Hora de la 1 que ha recibido un correo electrónico con el protocolo de Seguridad Sanitaria del Departamento de Seguridad del WiZink Center: "Ayer nos llegó un PDF al e-mail con todas las medidas de seguridad que debemos cumplir. Tengo muchas ganas de volver a sentir que tengo 16 años". Un archivo que incluye una lista detallada de los horarios de acceso recomendados según la entrada de cada asistente y una infografía del edificio. Además, en ese archivo existen otros requisitos a cumplir por parte del usuario: en pista, donde el público está de pie, no está permitido comer ni beber. Se hace en zonas anexas habilitadas para ello fuera de la pista. Además, el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. En cuanto al servicio de restauración, y si la persona ha adquirido sitio en grada, "podrá pedir directamente desde su asiento a través de un código QR que encontrará en su butaca", refleja el protocolo. Unas medidas que el principal protagonista del evento, DJ Nano, confía que se cumplan: "Tengo muchísimas ganas de subir al escenario para volver a disfrutar de lo que desde hace un par de años no podemos. Tengo clarísimo que la gente cumplirá las normas", ha relatado. Unas medidas que los asistentes también podrán consultar en el propio recinto, pues está previsto que se emita un vídeo de seguridad con estas indicaciones durante toda la celebración.



