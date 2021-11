El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha ratificado este miércoles, tal y como confesó en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que cobraba comisiones a empresarios tras mediar en adjudicaciones públicas en Boadilla del Monte, unos pagos que luego se repartía con el entonces alcalde, Arturo González Panero, más conocido como 'El Albondiguilla', quien, a su vez, las canalizaba hacia el resto de implicados.

La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio a 24 acusados de formar parte de la trama corrupta desarrollada en el municipio madrileño de Boadilla del Monte entre 2001 y 2009 que logró comisiones en forma de dinero o regalos a cambio de adjudicaciones de obras y servicios del Ayuntamiento causando un perjuicio al Consistorio.

El PP comparece en el juicio como presunto responsable civil como partícipe a título lucrativo en 204.198 euros de supuestos beneficios del entramado en Boadilla.

Correa describe cómo funcionaba la trama en Boadilla

Correa, que acumula largas condenas por otras ramas del caso, ha sido el primero de los acusados en declarar. Es, además, uno de los 17 encausados que presentó escritos reconociendo los hechos. Durante su declaración, ha descrito cómo funcionaba la red en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, dirigido entonces por el 'popular' Arturo González Panero.

"Cuando salía a concurso una obra en el Ayuntamiento de Boadilla, y yo, por mi relación con algunos empresarios, me contactaban y me decían estoy interesado en esa obra. Yo, por la relación con ellos, hacía de lobby. Intervenía para intentar que esa adjudicación fuera para el empresario. Una vez conseguíamos la adjudicación, el empresario me aportaba un dinero en efectivo y yo lo llevaba al Ayuntamiento. (...) Se lo entregaba a González Panero", ha explicado.

En ese trámite, Correa trataba con el por entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda, Tomás Martín Morales, y con 'El Albondiguilla' para "intentar que la adjudicación fuera directa" al empresario que era el candidato que él mismo había ofrecido.

Asimismo ha negado haber mediado para fijar el precio de los contratos, pues, ha subrayado,"los fijaba el Ayuntamiento". Preguntado si sabía cómo González Panero se aseguraba de que el contrato fuera adjudicado, ha asegurado desconocer el "procedimiento interno". También ha confirmado que al exalcalde de Boadilla le gratificaron con viajes y otros regalos.

Al ser preguntado por si algunas de esas comisiones que cobraba iban destinadas a sufragar actos electorales del PP de Boadilla, ha indicado que no podía concretar "si todo era para la campaña" aunque en los documentos figurara así.

"Es posible que ponga ahí campañas y luego fueran destinadas al alcalde, pero no se lo puedo confirmar", ha respondido. También ha negado que alguno de los cargos públicos del PP a quienes entregó comisiones le comentase que el dinero que obtenían de él fuese destinado al partido.