La vaga del tren afectarà als milers de viatgers que volen anar al Dijous Bo

Suspeses, almanco fins divendres, les negociacions per desconvocar la vaga dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. Els representants de l'empresa s'han aixecat de la sisena reunió avui dematí, diuen que pel to utilitzat pels sindicats, que lamenten aquesta decisió. No tornaran a seure a negociar fins passat el Dijous Bo.

La vaga afectarà al Dijous Bo Continua per tant, convocada la vaga de tren i de metro, que afectarà de ple al Dijous Bo, el dia de més trànsit ferroviari de tot l'any, amb aturades parcials durant tot lo dia.

Milers de passatgers patiran la protesta Inca rebrà dijous milers de visitants que es veuran afectats per la vaga de tren. Finalment, el dia de més trànsit ferroviari de tot l’any, hi haurà aturades parcials durant tot el dematí i també l’horabaixa. També n'hi haurà demà dimecres, d'onze a dotze del vespre. Això, després que avui hagi fracassat la sisena reunió entre empresa i treballadors d’SFM per intentar acabar amb la vaga. El comitè d’empresa diu que l’empresa s ha aixecat de la taula sense haver-los donat cap resposta a les seves demandes sobre la gestió del futur tramvia.

Tornaran divendres a la negociació L’empresa, que no ha volgut fer declaracions, assegura que no s’han romput les negociacions, sinó que han donat per acabada la reunió d’avui després de dues hores, segons diuen, a causa de les qüestions plantejades pel comitè i pel to emprat pels treballadors, que feia impossible seguir parlant. Els han emplaçat a una nova trobada que tendrà lloc possiblement divendres, això sí, ja serà passat Dijous Bo.