El escritor José Manuel Blanco Castro (alias Manel Monteagudo) se ha hecho popular en los últimos días por afirmar que pasó en coma 35 años tras un accidente de juventud en un buque. Uno de los medios que le ha entrevistado es precisamente RTVE en su programa La Hora de La 1. Dadas las dudas que generaba su relato y los matices contradictorios que ha ido aportando en distintas publicaciones, hemos analizado con más profundidad su historia. Encontramos que su testimonio no coincide con otra versión que él mismo publicó en Facebook en 2017, cuando afirmó que aquella caída le dejó secuelas graves, pero no en estado comatoso.

La historia de este autor ya circulaba en 2019. Entonces se hablaba de un coma temporal: “Fue ingresado en un hospital iraquí en estado de coma, en el que permaneció durante 64 días. Parcialmente recuperado, pero con secuelas, el 19 de junio regresaba a España”, relataba La Voz de Galicia. Ha sido en las últimas semanas, coincidiendo con la presentación de uno de sus libros, cuando se ha popularizado el caso, ya con el titular de que había despertado “tras 35 años de coma”. Lo han transmitido radios, periódicos digitales y de papel, agencias de noticias y televisiones (1, 2, 3, 4, y 5). RTVE también se ha hecho eco del testimonio.

En el programa La Hora de La 1, Monteagudo ha mantenido la idea de que es una persona que había estado 35 años en coma, ofreciendo detalles sobre qué vio al despertar repentinamente. Según él, abrió los ojos ya en Galicia después del accidente, sin conciencia de nada de lo sucedido desde el percance, que había tenido lugar años antes en Irak: “En el primer momento estaba muy desconcertado, estaba en una habitación que no conocía. Pensé que había tenido el accidente el día anterior, en ningún momento sabía que había regresado a España", ha relatado. Según el poeta, tras quedar en coma fue su novia de juventud, Conchi, quien se encargó de cuidarlo durante todos estos años, convirtiéndose después en su esposa.

A lo largo del día hemos procurado contactar con Monteagudo, que no ha contestado a nuestras llamadas. Sí hemos hablado con J. B. P., el amigo al que Monteagudo dirigió ese texto , que es público. Nos confirma que se conocen y también que esa conversación y ese mensaje se produjeron , aunque no ha querido entrar a valorar los detalles médicos del caso. Todas las instancias sanitarias gallegas que han podido tener conocimiento de la situación a las que hemos preguntado declinan ofrecer información para priorizar la protección de datos del paciente.

Sin embargo, Monteagudo ha cambiado de versión varias veces . Sus palabras en una entrevista de 2020 para la revista Terra de Outes (págs. 20-21 ) son: "Al cabo de tres meses [del percance] recuperé el conocimiento, aunque debí quedarme todavía dos meses más en Irak porque los daños cerebrales eran tan graves que no podia hablar ni caminar, ni mucho menos valerme por mí mismo". En una biografía de noviembre de 2021 elaborada por la Asociación de Escritoras y Escritores en Lengua Gallega (AELG) decía que la caída le había dejado “prácticamente vegetal” y no en coma. En una presentación de 2019 su editorial, donde hemos conocido su verdadero nombre, habla de “gravísimo accidente” . En ese texto se dice que en 1988 "marchó de nuevo para Alemania" (los dos años que ofrece para la caída son 1978 o 1979, siempre el 28 de febrero, y eso es contradictorio con la idea de 35 años en coma). E n otra conversación con la editorial en 2019, habla de estado “semi-vegetal” .

La opinión de un experto neurólogo

VerificaRTVE sí ha conversado con Manuel Moltó, neurólogo y portavoz de la Sociedad Española de Neurología, y lo que nos ha contado no encaja con un coma de 35 años. Moltó ha subrayado que no ofrece una explicación para este caso concreto, pues no ha examinado ni tratado al paciente, sino sobre el estado de coma. Según él, “no dura 35 años”: “El coma es una situación muy transitoria, al inicio de la lesión. Normalmente, tras un traumatismo grave por caída, se entra en él, pero de ese coma se sale. Poco a poco se va recuperando la capacidad para respirar y a los pocos días se retoman las funciones de vigilia y sueño, lo que significa que entras en estado vegetativo”.

Según este especialista, estas lesiones son complejas y dependen de cada caso, y en el de Monteagudo no tiene los datos, pero en general y con respecto al estado vegetativo: “Aunque en gente joven sí se consiguen mejores resultados por la plasticidad neuronal, el cerebro no regenera, no tiene la capacidad de recuperar lo que ha perdido si se trata de lesiones consolidadas. Se puede salir del estado vegetativo pero de una manera muy progresiva, con muchísimo esfuerzo. El trabajo que hay que hacer es descomunal, implica una rehabilitación por parte de muchos profesionales y un patrón de marcha muy conocido y perfectamente delimitado por la neurología. Y hay gente que se queda en estado vegetativo permanente”.

Los aspectos sanitarios del relato de Monteagudo que sí encajan con la explicación de Moltó son el coágulo del que hablaba como resultado de su caída y los problemas con el lenguaje. Ambos son habituales en estos casos, según el experto médico. En su publicación de Facebook, José Manuel Blanco Castro (Manuel Monteagudo) habla de movilidad aunque sea reducida y de parálisis del lado izquierdo, pero no total. También dice que tras estar hospitalizado en Holanda volvió a España (“Cuando me dieron el alta, porque yo se la pedí [...] regresé a casa cuando mi familia ya creía que no lo haría jamás”). Esto es incompatible con la versión que ha dado en La Hora de La 1 y en otros medios de comunicación. Los detalles que ha ofrecido son incongruentes con un estado de coma o un estado vegetativo continuado durante tantos años. En La Hora de la 1, Monteagudo ha reconocido el 12 de noviembre que la información no era cierta y ha asumido toda la responsabilidad: "Yo no estuve en coma en ningún momento".

00.49 min Manel Monteagudo reconoce que no estuvo en coma 35 años: "Asumo toda la culpabilidad"

*Actualizado el 12/11/2021 para incluir nuevas pruebas de las contradicciones inherentes al relato de Manel Monteagudo (revista Terra de Outes y año 1988 mencionado por su editorial)

*Actualizado el 12/11/2021 para incluir la confesión de Manel Monteagudo y su reconocimiento de culpa.

Fecha de publicación original: 11/11/2021 a las 21:45.