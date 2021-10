Estados Unidos propone declarar extintas 23 especies de animales

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos ha propuesto este miércoles la declaración de extinción de 23 especies. Según el comunicado, estos grupos de animales deben ser eliminados de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA), donde se encuentran actualmente, debido a su completa desaparición. La lista incluye el pájaro carpintero de pico de marfil, la curruca de Bachman y ocho especies de mejillones de agua dulce del sureste. Para todas ellas, "las protecciones de la ESA llegaron demasiado tarde".

En esta ocasión, el comunicado del Gobierno estadounidense señala al cambio climático como principal responsable del deterioro de los hábitats y, por lo tanto, de la extinción de los animales: "Se prevé que los crecientes impactos del cambio climático exacerbarán aún más estas amenazas y sus interacciones".

El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad , pero no afecta únicamente a los seres humanos, sino a toda la vida de la Tierra. “Con el cambio climático y la pérdida de áreas naturales empujando a más y más especies al borde, ahora es el momento de impulsar esfuerzos proactivos, colaborativos e innovadores para salvar la vida silvestre de Estados Unidos", ha pedido la Secretaria Deb Haaland a través del comunicado.

En 1953, la reinita de Bachman ya era una de las aves cantoras más raras de América del Norte. Cuando se incluyó por primera vez en 1967 como una especie en peligro de extinción, el ave no se había visto en los EE. UU. desde cinco años antes. Desde su última documentación en Cuba, en 1981, no ha habido avistamientos verificables. Ahora el Gobierno señala la pérdida del hábitat de los bosques maduros y la recolección generalizada como las principales razones de su extinción .

El pájaro carpintero pico de marfil fue una vez el pájaro carpintero más grande de Estados Unidos, pero su declive comenzó en 1967 , cuando fue incluido en la Ley de Preservación de Especies en Peligro de Extinción (ESPA), precursora de la ESA. La última vez que se avistó oficalmente a esta ave fue en abril de 1944, en Singer Tract, en el noreste de Louisiana. A pesar de décadas de inspección en todo el sureste de Estados Unidos y Cuba, no se ha vuelto a localizar.

Desaparecen algunos de los soprendentes animales de Hawái

Once especies de Hawái y Guam han sido propuestas por Estados Unidos para su declaración de extinción, muchas de las cuales tenían características sorprendentes. Los picos largos y curvos del akialoa de Kauai o los colores brillantes del ave Maui akepa ya no podrán contemplarse nunca más. Hawái y las islas del Pacífico albergan más de 650 especies de plantas y animales incluidos en la ESA, más que cualquier otro estado. La mayoría de estos grupos no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, por lo que se enfrentan a un mayor riesgo de extinción debido a su aislamiento y su pequeña distribución geográfica.

Otra de las especies extintas es el San Marcos gambusia. Incluido en 1980, este pez de agua dulce no se ha encontrado en la naturaleza desde 1983. Las principales razones de su extinción incluyen la alteración del hábitat debido al agotamiento del agua subterránea, la reducción de los flujos de manantiales, el arado del fondo y el descenso de la vegetación acuática.

El último de los animales excluido del listado de protección es el Scioto madtom, una pez catalogado como en peligro de extinción en 1975​ y que se encontraba en una pequeña sección del Big Darby Creek, un afluente del río Scioto, en Ohio. Se desconoce la causa exacta de su declive, pero, según el comunicado, probablemente se debió a la modificación de su hábitat debido a la sedimentación, la descarga industrial en las vías fluviales y la escorrentía agrícola.