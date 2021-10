Enjuagarse con colutorios o beberlos no es un remedio para “matar” el coronavirus , pero hace unas semanas se expandió en Internet la noción de que la povidona yodada líquida (su nombre comercial más popular es Betadine) servía para ello con gárgaras o ingerida. En realidad en España no impulsaron la idea estos grupos sino cuentas que se mofaban del bulo y lo atribuían a los grupos antivacuna . Cuidado con cómo denuncias una falsedad para evitar amplificarla .

En octubre de 2020 ya te mostramos en VerificaRTVE que los científicos pedían más estudios para probar que los colutorios inactivaban el virus , algo que consideraban aún no suficientemente demostrado . Ahora sí hemos encontrado consenso en torno a la idea de que estos productos pueden reducir la carga viral . Sin embargo, no hay unanimidad en cuanto a que tengan capacidad de prevención del contagio . No existe hoy día ninguna medida oficial que recomiende el uso de enjuagues como prevención o tratamiento contra el coronavirus , más allá del uso que hacen de ello los especialistas antes de un tratamiento odontológico. Y ningún experto consultado afirma que un colutorio sea capaz de “matar al virus” , como se ha expandido en las redes.

Bromas en España

En español, el primer usuario que se hace eco citando el tuit de Meidas Touch habla a las 21:17 horas del mismo día, 13 de septiembre, de que “los premios Darwin van a estar muy repartidos este año”. Es un usuario influyente que se identifica como politólogo y periodista y colabora con medios españoles, con más de 26.000 seguidores. A la mañana siguiente, el 14 de septiembre, se configura la tendencia, con usuarios hablando de “beber” o “ingerir Betadine”, mofándose de los antivacunas y recordando que también se aconsejó anteriormente beber lejía para curar el coronavirus. Tres de ellos son influyentes (14 de septiembre, a las 10:11, 11:04 y 11:13). Este último usuario español, Chuckiclampy, con una cuenta de corte irónico, es quien termina destacando más en la expansión de la tendencia, como puedes ver en el grafo que sigue. La palabra “Betadine” alcance los 17.200 tuits a las 17.00 horas del 14 de septiembre.

Este grafo también muestra que en español la principal publicación expansora de la broma fue el tuit de MeidasTouch. Ver ficha técnica más abajo. VerificaRTVE

En febrero de 2020, al inicio de la pandemia, un canal de “información políticamente incorrecta” recomendaba “hacer gárgaras con Betadine de garganta para eliminar o minimizar los gérmenes mientras todavía están en la garganta (antes de gotear hasta los pulmones”. Tuvo escaso impacto. Durante los días de duración de la tendencia en septiembre hemos buscado contenidos relacionados en grupos antivacuna sin encontrar mensajes relevantes afirmando que beber Betadine sirviese contra el coronavirus. Por el contrario, los más visualizados que hemos visto afirman que toda la tendencia es una operación de propaganda contra ellos. “HAN ORQUESTADO HOY una ‘campaña’ SIMULTÁNEA contra quienes rechazamos las VACUNAS EXPERIMENTALES, afirmando FALSAMENTE que bebemos BETADINE” (sic), con la supuesta intención de ridiculizar el movimiento antivacunas.

La pandemia ha hecho evidente que muchas veces quienes más desinforman son usuarios famosos o influyentes que no respetan estas medidas de cautela. Estas cuentas fueron las responsables de un 20% de la distribución de noticias incorrectas durante la pandemia, según un estudio del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford. Cuando las cuentas influyentes publican una broma sobre un bulo, su expansión es casi imparable. Es un fenómeno que también vimos con el caso #Listerine, que presentó bastantes similitudes con el actual.

Reflexiona antes de compartir cualquier contenido y, si quieres desmentir alguna información, considera si la estás expandiendo más. Ten algunas precauciones para no viralizar el contenido, como no enlazar directamente al mismo para no darle visitas, que es muchas veces lo que se está buscando. Otra propuesta es no mostrar el nombre del usuario salvo que sea imprescindible, pues eso le hace más popular y es seguramente lo que busca.