Hemos visto en redes sociales mensajes que explican una imagen de dos manos con varias uñas moradas como si fuera una reacción a la vacuna contra el coronavirus. No hay pruebas de que la inyección haya provocado esa lesión. Los expertos consultados por VerificaRTVE no tienen constancia de “ningún caso así”.

Mensajes en Twitter, Facebook y sobre todo en Telegram muestran la misma foto de dos manos con varias uñas amoratadas. Viene acompañada del siguiente texto: “Los dedos de mi amiga 48 horas después del segundo pinchazo de Pfizer. Sólo tiene 28 años y está asustada. Dolor e hinchazón con dolores nerviosos que suben por sus brazos pero A&E la han enviado a casa con analgésicos y le han dicho que tenga cuidado si las uñas de sus pies se ponen negras”.

Tres expertos en vacunas consultados por VerificaRTVE confirman que no está demostrado que la inyección haya causado esos daños en las uñas y recalcan que no hay registro de ninguna reacción similar. Entre los efectos secundarios de la vacuna de Pfizer documentados en EE.UU. y en España no figuran los daños en las uñas de los dedos o en las falanges de las manos (1 y 2).

África González Fernández, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, nos asegura por teléfono que la foto “parece un bulo” y que no hay pruebas de reacciones así en los millones de personas vacunadas con Pfizer. “Se han puesto millones de vacunas de Pfizer y no hay descritos efectos secundarios de este tipo. Por tanto, no me parece que esté asociado a la vacuna y podría deberse a cualquier otra cosa”, sostiene.

El doctor Jaime Jesús Pérez, miembro de la Asociación Española de Vacunología, recalca que no está demostrado que la vacuna haya causado la lesión en las uñas que muestra la imagen: “Claramente creo que no hay causalidad”. “No tiene por qué ser la vacuna”, nos dice por teléfono. “Si es real (la foto), habría que hacer un estudio de otras posibles causas”, apostilla.

José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, también subraya que no hay registro de ninguna reacción así: “No hay constancia de ningún cuadro de ese tipo ni con vacunas de coronavirus ni con cualquier otro tipo de vacunas”. “Hay muchas enfermedades que van a aparecer tanto si nos vacunamos como si no. Podría ser cualquier problema circulatorio pero no tiene por qué estar relacionado por la vacuna”, recalca.

Los mensajes que hemos detectado en redes con la imagen viral reproducen el texto de un tuit en inglés del 17 de septiembre que suma más de 9.500 retuits y más de 14.000 ‘me gusta’. Copian incluso el término “A&E”, un acrónimo que no se usa en castellano y que en inglés significa Accidente y Emergencias, en referencia al servicio de Urgencias de un hospital.

La cuenta que publicó el tuit suma más de 7.000 seguidores y difunde de manera periódica mensajes contra las vacunas anticoronavirus y contra el uso de mascarillas (1 y 2). En un tuit del 19 de septiembre, la misma usuaria dijo que la mujer que se quedó con las uñas amoratadas tras la vacuna es su “amiga” y que le contó que se siente “mucho peor” y los médicos no saben qué hacer. No es la única publicación sobre “amistades” con problemas. La cuenta está llena de aparentes casos de conocidos de la autora con efectos secundarios, según hemos podido comprobar con una búsqueda del término en sus tuits.

Los expertos en vacunas consultados por VerificaRTVE confirman que no hay pruebas de que la inyección contra el coronavirus haya provocado una lesión como la de la imagen viral. Este tipo de lesión tampoco aparece entre los efectos secundarios que las autoridades españolas y estadounidenses han documentado hasta la fecha.