El presidente de Colombia, Iván Duque, ha asegurado que cuando enfrentaron las protestas en su país la pasada primavera, tras las cuales su Ejecutivo retiró la reforma tributaria que había presentado, "hubo bastante tergiversación, muchas personas incorporaron ingredientes políticos" y hubo "muchísimos sesgos".

Así ha respondido en Las Mañanas de RNE por las críticas de algunas organizaciones de derechos humanos sobre el hecho de que en su visita a España haya recibido el collar de Isabel la Católica pese a su gestión de las protestas que se saldaron con al menos 42 muertes, según un informe recibido por la Defensoría del Pueblo colombiano.

Duque, que este jueves se entrevistó con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "importante" su visita a España para "fortalecer las relaciones", y ha cifrado en 2.500 millones de euros la inversión "que se va a expresar entre esta tarde y mañana", antes de recordar que España es en Colombia "líder de inversión extranjera directa" de Europa.

"Me he caraterizado por defender a ultranza los derechos humanos"

"Me he caracterizado a lo largo de mi vida por defender a ultranza los derechos humanos, no solo denunciando la dictadura proviosa de Nicolás Maduro en el caso de América Latina, sino también, una demostración de nuestro compromiso con los derechos humanos es haber entregado un estatus de protección temporal a más de 1,8 millones de inmigrantes venezolanos", ha afirmado en el programa especial de RNE desde Casa de América.

El presidente de Colombia ha afirmado que su Gobierno tiene "cero tolerancia a cualquier violación de derechos humanos por parte de cualquier agente de la fuerza pública" y ha recordado que están poniendo en marcha una "reforma sin igual" en la Policía Nacional, creando la Dirección de Derechos Humanos que estará encabezada por un oficial que no está en servicio activo.

Además, ha asegurado, que "la lección se entendió" y que en estos momentos está en marcha "la reforma fiscal y social más profunda" que se ha llevado a cabo "en este siglo" en Colombia.

Sobre las elecciones presidenciales previstas en 2022, al ser preguntado por si cree que habrá un "cambio de mandato", ha dicho quue no se puede dividir la política "entre izquierda y derecha", y que el "reto democrático que tiene América Latina es la genuina división entre demagogos y pedagogos". Duque ha instado a "buscar que sea desde el centro donde podamos seguir construyendo una mejor Colombia".