El presidente de Colombia, Iván Duque, conversa con RNE en plena visita oficial a España y mira al final de su mandato defendiendo su gestión de las protestas de primavera e insistiendo en que América Latina debe construirse desde el centro: “No podemos seguir dividiendo el mundo entre izquierdas y derechas. El reto democrático de América Latina es la genuina división entre demagogos y pedagogos (...) Desde el centro podemos construir una mejor Colombia”. Según Duque, su Gobierno no supo comunicar bien el objetivo de la reforma que quería poner en marcha y por eso la paralizó: “Hubo mucha tergiversación y sesgos (…) Tuvimos un traspiés en la forma en la que comunicamos la reforma fiscal. Cuando me di cuenta de que estaba siendo aprovechado por sectores para exacerbar odios no tuve problema en decir, la retiro”. Ahora, dice, Colombia va a poner en marcha la reforma social y fiscal más profunda de su historia. Según Duque, la violencia ha de ser respondida con “contundencia y acción de la fuerza política. A los que reivindican derechos en paz, debemos responder con eficacia (…) Es premiar la propuesta frente a la protesta”. Duque, que ha acogido durante su mandato a cerca de dos millones de venezolanos que huyen de Maduro opina también sobre el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Caracas: “Ese proceso de aproximación es bueno si conduce a un objetivo, que se adelanten las presidenciales libres, transparentes y con mucha supervisión internacional. Cualquier solución que implique que la dictadura se mantenga solo traerá desgracia para Venezuela y para toda América Latina”. Con respecto a Nicaragua, asegura que no es nadie para dar consejos a España, pero añade: “No se puede reconocer un proceso democrático que a todas luces es antidemocrático”. Duque agradece el papel de España en el proceso de donación de vacunas de coronavirus y asegura que Colombia terminará el año con el 70% de la población vacunada. Ahora mismo, ronda en 30 con pauta completa: “España y Colombia juegan un papel importante en Covax. Esperamos que de aquí a final de año se agilice la logística, la distribución y entrega de vacunas”.