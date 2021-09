No incendio da Pobra do Brollón salvouse o lugar das Laceiras, construído con criterios conservacionistas

Hai 35 anos que nas Laceiras só había un refuxio para vixiar un antigo viñedo, que fora colonizado por un bosque de mimosas, una especie foránea que axuda a propagar o lume.

No incendio destes días pasou medo vendo o lume de preto subindo pola ladeira do val, e fuxiu do lugar.

“Tuve que irme, porque el fuego subía muy rápido“