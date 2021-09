"El Magnífico", ha dicho el primer ministro de Francia Jean Castex en un mensaje publicado en twitter acompañado de una foto del actor.

"Se quedará para siempre", ha señalado por su parte Emmanuel Macron. "Fue un tesoro nacional [...] incansable y mago de las palabras", ha dicho el presidente francés.

“Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA“