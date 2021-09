Enrique Iglesias anuncia el "último" disco de su carrera, 'Final'

Enrique Iglesias ha anunciado este viernes que el 17 de septiembre lanzará un nuevo disco llamado Final, el undécimo y "último" de su carrera:"Tendrá volumen 1 y volumen 2, pero es el último. Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, que creo que es el tiempo adecuado de parar".

El cantante español ha dado la noticia en una charla retransmitida por internet en la que ha estado acompañado por el puertorriqueño Ricky Martin y el colombiano Sebastián Yatra, con quienes comienza a finales de mes una gira norteamericana, y que se han mostrado sorprendidos cuando lo han escuchado.

“It’s been a long time coming. my FINAL ALBUM will be out September 17th! Thank you @Ricky_Martin and @SebastianYatra for a great chat and especially thank you to all my fans! Gracias a todos mis fans! You guys are the best! See you soon. We promise you an UNFORGETTABLE TOUR. pic.twitter.com/iu6a29Xsx3“