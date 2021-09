Restringida la navegación a veleros por incidentes con las orcas en aguas del Estrecho

En los últimos meses están aumentando los incidentes de veleros con orcas en la costa de Cádiz. Nunca antes las orcas habían mostrado este comportamiento. Se han registrado más de medio centenar de daños causados por estos animales en barcos de recreo en la costa gaditana desde el mes de marzo. Golpean fuertemente estas embarcaciones llegando a destrozar, en ocasiones, el timón.

Debido a esto, los veleros con menos de 15 metros de eslora no pueden navegar por la costa comprendida entre Cabo Trafalgar y Barbate, en Cádiz, excepto para acceder a puerto o para salir a mar adentro. Es la medida que ha tomado la Marina Mercante para evitar el aumento de estos incidentes. Además, los expertos han elaborado un protocolo de actuación para los barcos que se encuentren en esta situación. “Hay que parar la embarcación, no tocar el timón, no hacer ningún tipo de ruido, contactar con los dispositivos de control de tráfico marítimo y esperar a que los animales se hayan alejado”, nos explica Ezequiel Andréu que es miembro del grupo de trabajo Orca Atlántica.

01.31 min Incidentes con orcas en Cádiz

Aún se desconoce el motivo de estas interacciones, no queda claro si son ataques o no. Lo que sí parece, es que este comportamiento se ha extendido por toda la comunidad de orcas del Estrecho. Los expertos recuerdan que en ningún caso se debe agredir a los animales, ya que podría ser, incluso, contraproducente. De las más de 50 incidencias registradas con orcas, en 22 de ellas, Salvamento Marítimo ha tenido que intervenir. Las embarcaciones implicadas tienen en común, que todas ellas son veleros de hasta 15 metros de eslora, y todos los incidentes se han producido entre 2 y 12 millas náuticas desde la costa.

El pasado lunes 9 de agosto, Salvamento Marítimo tuvo que rescatar a un velero que había reportado un encontronazo con orcas a 11 millas al suroeste de Atlanterra, en Tarifa. Estos incidentes son cada vez más habituales.