COVID España, hoy | Macrobrote: 64 de los 249 jóvenes en aislamiento en Palma dan positivo

La Comisión Europea insta a los Estados miembros de la UE a coordinarse para que el certificado COVID facilite la movilidad de las personas vacunadas o libres de coronavirus, según ha publicado en sus redes sociales.

“We are calling on EU countries to implement our recommendation on coordination of free movement restrictions as soon as possible.They should ensure the travel exemptions for fully vaccinated and recovered persons, and swiftly progress with the rollout of the #EUCOVIDCertificate pic.twitter.com/gmm3MlbF1J“