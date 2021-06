La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha aseverado este lunes que "no es justo" estigmatizar a los jóvenes en un momento en el que vuelven a aumentar los contagios entre la población no vacunada y tras el brote masivo en un viaje de fin de curso a Mallorca. Al mismo tiempo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias, Fernando Simón, les ha llamado a "mantener un mínimo de etiqueta", respetando las medidas de prevención de contagios, cuando se relacionen con personas más mayores, aunque estas estén ya vacunadas.

En la rueda de prensa semanal para informar de la situación del coronavirus, Calzón ha defendido que los jóvenes y adolescentes españoles han tenido un comportamiento ejemplar desde el comienzo de la pandemia, con "gestos de solidaridad" en "unos meses especialmente duros en estas edades".

Tanto la secretaria de Estado como Simón han destacado que actualmente es importante fijarse en la incidencia atendiendo a qué grupos están inmunizados con la pauta completa y cuáles no. Así, mientras la transmisión se incrementa entre los grupos "no vacunados", se reduce en quienes han recibido ya el antídoto, entre los que además se observa un "claro descenso de la letalidad": en este momento fallecen aproximadamente dos de cada 1.000 casos, "unas cifras inferiores al 13 % de marzo y abril del año pasado" y del 2 % de las últimas olas epidémicas.

Simón: "Las cosas han cambiado para los mayores, pero tienen que hacer entender a los jóvenes que ellos aún no están vacunados"

Simón pide a los jóvenes que "tengan cuidado" al relacionarse con mayores

Por todo ello, el epidemiólogo ha enviado un mensaje de tranquilidad a las personas mayores de 65 años. "No tienen que seguir teniendo miedo. Están bien vacunados", ha dicho, si bien ha destacado que es necesario "mantener un mínimo de etiqueta" cuando personas jóvenes, o no vacunadas, se relacionen de forma estrecha con más mayores, puesto que un 10 % de personas inmunizadas puede infectarse.

En su comparecencia, ha pedido a los jóvenes que "tengan cuidado" al relacionarse con personas mayores "sobre todo si suponen que han estado expuestos a una situación de riesgo". Además, ha destacado que la vacuna reduce el riesgo de "forma drástica": "la probabilidad de infectarse es una décima parte de la que tenía justo antes de que la vacuna hiciera efecto".

"No tiene que ser superescrupulosa", ha dicho sobre esa imprescindible prevención de riesgos con la mascarilla, la distancia de seguridad y el lavado de manos en personas que ya están vacunadas. "Tenemos que empezar a entender que esto no va por un segundo de cruzarse con alguien en una calle, no va a ser eso lo que implique transmisión", ha explicado.